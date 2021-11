Nu test Sainsburys kassaloze winkeltechnologie

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - De Britse supermarktketen Sainsburys gaat een winkelervaring zonder kassa uitproberen met behulp van Amazon Go- technologie.

Een "pocketmarkt" in High Holborn wordt getest door het personeel van Sainsbury, met cameras op vaste posities om te controleren wat klanten in hun winkelmandje stoppen.

Het noemt de op maat gemaakte winkel SmartShop Pick & Go, waarbij bezoekers bij binnenkomst alleen zijn, haar of hun mobiele telefoon hoeven te scannen.

Bloomberg meldt dat de winkel naar verwachting vanaf 29 november 2021 open gaat voor het publiek.

"We testen regelmatig nieuwe en handige manieren voor klanten om bij ons te winkelen en we testen momenteel een verbeterde versie van SmartShop met collegas in een van onze Holborn-winkels", staat in een verklaring.

Hoewel het merk nog moet bevestigen dat het Amazon-technologie gebruikt om de nieuwe ervaring aan te sturen, vertelde een "persoon die bekend is met de zaak" aan Bloomberg dat het de belangrijkste partner is.

Dit is de eerste keer dat Amazon Go-systemen buiten de Verenigde Staten worden gebruikt. Het komt ook kort nadat Tescozijn eigen kassiervrije alternatief onthulde .

Tesco GetGo is ook gevestigd in Holborn en gebruikt ook een telefoonlogin, cameras en kunstmatige intelligentie om shoppers in staat te stellen eenvoudig hun artikelen te kiezen en automatisch te factureren.