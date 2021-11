Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Amazon staat op het punt zijn eerste twee prototypesatellieten voor Project Kuiper te lanceren - maar alleen als onderdeel van een test.

Het bedrijf heeft - net als Starlink van SpaceX en andere ambitieuze technologiebedrijven - gewerkt aan een satelliet-internetproject. Zijn versie, Project Kuiper, zal uiteindelijk bestaan uit meer dan 3.000 satellieten - allemaal geassembleerd in een lage baan om de aarde en stralende breedbandinternetdekking met lage latentie.

Project Kuiper streeft ernaar zijn eerste twee prototypesatellieten tegen het einde van 2022 te lanceren, of in het bijzonder tegen het vierde kwartaal. Amazon heeft zelfs een " Request for Experimental Authorization "-lanceringslicentie ingediend bij de Amerikaanse Federal Communications Commission voor twee prototypes: de KuiperSat-1 en de KuiperSat-2 .

Momenteel zullen de twee prototypesatellieten van Project Kuiper worden gelanceerd via een nieuwe raket, de RS1, die is gemaakt door de Californische startup ABL Space Systems.

Het doel is om plattelandsgemeenschappen en andere gebieden te voorzien van internetdiensten. Starlink, de breedband internetsatellietconstellatie van SpaceX, heeft hetzelfde doel; het stuurt bijna 12.000 in een lage baan rond de aarde en heeft er zelfs meer dan 1.700 gelanceerd. Het heeft zelfs een bètaprogramma voor gebruikers.

Amazon heeft dus een grote inhaalslag te maken. De eerste twee prototypes zullen werken op 366 mijl boven de aarde. Ze zijn voorzien van antennes, modems, stroom en voortstuwing. In de ruimte zullen ze proberen verbinding te maken met vier van Kuipers gebruikersterminals en een grondstation in Texas dat breedbandsignalen kan verzenden en ontvangen. Kuiper heeft al enkele tests op de grond uitgevoerd met zijn terminals en beweert maximale doorvoersnelheden tot 400 Mbps te halen.

Ter referentie, het bètaprogramma van Starlink claimt downloadsnelheden tot 100 Mbps en 200 Mbps.

Het is vermeldenswaard dat sommige astronomen recentelijk hebben geklaagd dat dit soort satellietconstellaties waarnemingen van de nachtelijke hemel zouden kunnen verstoren. Dus, om dat te helpen compenseren, zei Amazon dat het "samen met astronomen en anderen in de industrie heeft gewerkt om de zichtbaarheid van Kuiper System-satellieten te verminderen".

Het bevat zelfs een zonnescherm op een van de prototypesatellieten om het vermogen om licht van de zon te reflecteren te dempen.