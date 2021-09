Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Amazon heeft vandaag een nieuwe reeks Ring-apparaten aangekondigd die allemaal zijn ontworpen om "buurten veiliger te maken".

Als eerste opent Amazon de uitnodigingslijst voor de Ring Always Home Cam , wat voor het geval je niet bekend bent de vliegende drone-homecamera is die het bedrijf eerder dit jaar aankondigde.

Wat nieuwe producten betreft, kondigt Amazon de Ring Alarm Pro aan met ingebouwde Eero. Het is een geheel nieuw beveiligingssysteem voor in huis, met alarm- en bewegingsdetectie, betrouwbare wifi met 24/7 internetback-ups en een "geavanceerde processor" die Ring Edge mogelijk maakt.

Als je het nog veiliger wilt maken, kun je van alles een back-up maken met een SD-kaart die direct op het apparaat is opgeslagen.

squirrel_widget_6109602

Het is vandaag beschikbaar voor pre-order voor $ 249,99.

Tegelijkertijd richt het bedrijf zich ook op het meer budgetvriendelijke deel van de markt, met een nieuwe Blink-deurbel van $ 50 / £ 50. Het kan draadloos of draadloos worden gebruikt met een batterijduur van maximaal twee jaar als u voor het laatste kiest, 1080P-opnamen en tweerichtingsaudio.

squirrel_widget_6109428

Daarnaast introduceert Amazon Ring Jobsite Security voor $ 399, dat op dezelfde manier werkt als de andere huisbeveiligingssystemen van het bedrijf, maar in een meer geschikt fel oranje voor de werkplek en kan worden ingesteld met 4G, omdat buitenwerkplekken mogelijk geen wifi hebben beschikbaar. Het is ook volledig waterdicht.

En tot slot kondigt Amazon een nieuwe Ring Virtual Security Guard aan, een service van $ 99 per maand die toegewijde teamleden biedt om je huis te bewaken. Als een beveiligingssensor wordt geactiveerd, kan een vertegenwoordiger je thuissysteem aftappen en ervoor zorgen dat je in orde bent, genaamd Rapid Response. Als u of uw huis verdere hulp nodig lijkt te hebben, is er iemand onderweg om u te helpen.