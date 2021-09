Amazon Glow is een projector voor videogesprekken voor uw kinderen

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Amazon heeft Glow onthuld, een behoorlijk linkse toevoeging aan zijn hardwarelijn die een videobelapparaat combineert met een projector en gericht is op gezinnen.

Het heeft een short-throw-projector die op een oppervlak is gericht om interactieve games en activiteiten mogelijk te maken waarmee de andere gesprekspartner kan communiceren.

Dat betekent dat grootouders hen kunnen helpen om te leren lezen of puzzels op te lossen, vanaf een tablet of een ander apparaat waarop de nieuwe Amazon Glow- app kan worden uitgevoerd, terwijl een tevreden kind een gemakkelijkere deal krijgt op het gebied van concentratie.

Disney, Mattel, Nickelodeon en Sesamstraat zijn allemaal aan boord om content voor Glow te creëren bij de release, wat zou moeten betekenen dat er genoeg herkenbare personages en werelden zijn om mee te spelen.

Glow zal echter niet meteen op grote schaal worden uitgebracht - het zal in plaats daarvan een beperkte oplage zijn waartoe je toegang kunt aanvragen, voor $ 249. We hebben ook nog geen internationale prijzen of een vaste releasedatum. Dat wijst er allemaal op dat Amazon geen miljoenen van het ding wil bouwen voordat het erachter komt dat het niet zo populair is als gehoopt.

Het is zeker een intrigerend concept, en een dat een beetje meer risico inhoudt dan veel van wat Amazon onlangs heeft onthuld, dus we zullen kijken of het veel publiek vindt.

squirrel_widget_6109515