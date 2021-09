Amazons Echo Show 15 is ontworpen om aan je muur te worden gemonteerd

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Amazon heeft vandaag een nieuwe Echo Show 15 aangekondigd tijdens zijn jaarlijkse hardware-evenement.

Het apparaat heeft een 15,6-inch scherm en een camera en is ontworpen om aan een muur te worden gemonteerd of semi-permanent op een standaard te worden geplaatst.

Daarnaast maakt Amazon nieuwe widgets in Alexa-stijl die gebruikers overal op het nieuwe uitgebreide scherm kunnen aanpassen, zoals plaknotities, live video-beeld-in-beeld via Netflix, Prime of Sling , weer en meer.

Het ondersteunt native 1080p HD-videoweergave en wanneer u het apparaat niet gebruikt, zal de Echo 15 door een screensaver-diavoorstelling van al uw favoriete afbeeldingen draaien. Het apparaat werkt zowel staand als liggend, maar op basis van alle marketingbeelden is het duidelijk dat Amazon hoopt dat je het horizontaal monteert als een televisie in plaats van een rechtopstaande tablet.

Het ontwerp is vergelijkbaar met Samsungs The Frame TV , die fysiek is gebouwd met een fotolijst rond het scherm, waardoor de typisch hightech rand verandert in een meer papierachtige fotolijstmat.

Misschien wel een van de meest interessante functies is iets dat Visual ID wordt genoemd, waarbij het apparaat kan worden getraind om te herkennen wie er voor het scherm staat en de inhoud die specifiek voor hen wordt weergegeven, kan afwisselen. Dit is geweldig voor grote gezinswoningen met meerdere gebruikers. De functie is echter optioneel, dus als u geïnteresseerd bent in uw gezin om er gebruik van te maken, moet u zich handmatig inschrijven in plaats van iets dat automatisch gebeurt.

Het apparaat maakt gebruik van een nieuwe, op maat gemaakte, door Amazon gemaakte AZ2 quad-core-chipset, waardoor het apparaat sneller aanvoelt dan welke andere Amazon-machine dan ook.

Er wordt ook iets geïntroduceerd dat aangepaste geluidsdetectie wordt genoemd, zodat je Alexa kunt leren de geluiden van je huis te leren kennen en dienovereenkomstig te reageren.

squirrel_widget_6109544

De Echo Show 15 wordt later dit jaar in de Verenigde Staten gelanceerd voor $ 249,99.