Amazon wil dat je een Alexa-scherm aan je muur monteert

(Pocket-lint) - Een nieuw rapport van Bloomberg vandaag geeft informatie over hoe Amazon van plan is de Alexa-thuislijn het komende jaar uit te breiden.

Naar verluidt zijn er een handvol nieuwe apparaten in de pijplijn, zoals een gigantisch 15-inch Alexa-scherm waarvan het bedrijf hoopt dat je het aan je muur wilt bevestigen, een Alexa-televisiesoundbar met een ingebouwde camera en zelfs een autonome robot die je door je huis volgt, klaar om al je commandos op te volgen.

Zoals met alle vertrouwelijke productnieuwslekken, is er geen garantie dat een van deze apparaten daadwerkelijk op de markt komt - vooral de Alexa-aangedreven robot - die volgens het rapport interne scepsis heeft binnen het bedrijf van teamleden zo hoog als de oprichter van het bedrijf Jeff Bezos zichzelf.

Het apparaat zou op dezelfde manier werken als een iRobot- stofzuiger - die gemakkelijk geschikte wandelpaden in een rommelig huis kan vinden - met het idee dat wanneer je een vraag of opdracht voor Alexa hebt, je persoonlijke assistent-robot altijd vlak achter je staat om u te helpen.

Omdat het bedrijf echter zo graag wil dat klanten verschillende Alexa-apparaten bezitten, verspreid over alle kamers van hun huis, lijkt het enigszins twijfelachtig wie er eigenlijk zou willen dat een van deze dingen je de hele dag volgt. En met een gerucht startprijs van meer dan $ 1.000 om op te starten, voelt de haalbaarheid om zoiets als deze lancering binnenkort te zien op zijn best vergezocht.

Het eigenlijke product dat het bedrijf ergens in de nabije toekomst hoopt te introduceren, is het eerder genoemde 15-inch Alexa-display, waar Amazon zich voorstelt dat klanten het apparaat fysiek in hun muren monteren als een miniatuurtelevisie, zodat ze snel recepten kunnen ophalen, videogesprekken kunnen voeren en meer.

In diezelfde notitie meldt Bloomberg ook dat het bedrijf dicht bij de lancering van een first-party Amazon-televisiesoundbar staat met een ingebouwde camera in het midden, zodat gezinnen videogesprekken kunnen voeren terwijl ze op hun bank zitten, gestraald naar het grote scherm zodat iedereen ze kan zien.

Blijkbaar was de Amazon-soundbar ergens in 2021 vastgemaakt voor lancering, maar vanwege de COVID-19-pandemie zijn die plannen op zijn vroegst uitgesteld tot 2022.

Onlangs behandelde Pocket-lint een reeks nieuwe Facebook Portal-apparaten, die vrij veel lijken op de slimme schermstijl van verbonden apparaten die Amazon zo gretig wacht om uit te drukken. Als je daar meer over wilt weten, klik dan hier .