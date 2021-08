Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Amazon lanceerde stilletjes een nieuw smart home-product. Nee, het is geen andere luidspreker of smartdisplay of stopcontact . Het is een zeepdispenser.

Het wordt de Amazon Smart Soap Dispenser genoemd , het ondersteunt Alexa, kost $ 55 en heeft een timer van 20 seconden om ervoor te zorgen dat je handen wassen voldoet aan de CDC-normen. Het apparaat geeft automatisch zeep af als een LED-timer wegtikt. Het heeft geen luidspreker of microfoon, maar u kunt het koppelen aan een compatibel Echo-apparaat dat zich binnen 10 meter van de dispenser bevindt. Amazon zei dat je een Alexa-routine kunt maken en je Echo liedjes, grappen en meer kunt laten spelen tijdens het wassen.

Amazon

Amazon Smart Soap Dispenser werkt alleen met vloeibare handzeep en heeft een capaciteit van 12 ounce. De batterij gaat drie maanden mee op een enkele lading.

Er zijn een paar andere modellen die u kunt kopen met navullingen van merkzepen. Er is bijvoorbeeld een Seventh Generation-model van $ 72 , een Mrs Meyers Geranium Scent-model van $ 63 en een Method Sea Minerals-model van $ 61 . De zevende generatie is misschien wel de duurste, maar dat bedrijf, gevestigd in Vermont, is milieuvriendelijk en staat bekend om het formuleren van plantaardige, niet-giftige producten die zijn goedgekeurd door de Environmental Working Group.

De Smart Soap Dispenser van Amazon wordt naar verwachting op 4 augustus 2021 gelanceerd, maar je kunt hem nu voorbestellen op Amazon US.