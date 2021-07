Alexa is klaar om alle Olympische informatie voor Team GB en Team Ierland te leveren

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - De Olympische Spelen van Tokyo 2020 zijn bijna aan de gang, na veel speculatie en vertraging. En Alexa is er klaar voor en enthousiast. Amazon heeft Alexa gevuld met een aantal vooraf ingestelde vragen die je kunt stellen om snel de informatie te krijgen die je nodig hebt voor de Olympische Spelen. Toegegeven, het is alleen voor Team GB en Team Ierland, maar dat geeft niet, want wat heb je nog meer nodig?

Er zijn specifieke vragen die wat eerder verzamelde informatie op de dag zullen opleveren. Dit zijn:

"Alexa, wat is de update van de Olympische Spelen?"

"Alexa, wat is de update van de Paralympics?"

"Alexa, wat is de Olympische Spelen-update van Team GB?"

"Alexa, wat is de update van de Olympische Spelen van Team Ierland?"

"Alexa, wat is de update van Team Irelands Paralympics?"

"Alexa, welk land heeft de meeste gouden maaltijden?"

"Alexa, wat is het aantal medailles van Team GB?"

"Alexa, wat is het aantal medailles van Team Ierland?"

"Alexa, wie is de atleet van de dag?"

Het is best gaaf om elke ochtend zon handige update voor je klaar te hebben staan en je hoeft het niet meer op te zoeken. Het is als een dagelijkse debriefing van wat er is gebeurd in s werelds meest bekeken sportevenement. Het is vooral leuk om de medailletellingen en samenvattingen van de actie bij de hand te hebben. Je kunt toch maar zoveel van de Olympische Spelen bekijken.

Vreemd genoeg zal de atleet van de dag een willekeurige selectie zijn, in plaats van een die uitzonderlijk goed heeft gepresteerd. Maar dat geeft wel enig inzicht in de teams als geheel. U krijgt gedetailleerde informatie over de atleet, niet alleen over hun specifieke prestaties op deze Olympische Spelen.

Alexa is ook voorbereid om alle informatie over de Paralympics, die daarna zullen plaatsvinden, toe te voegen.

Updates voor de games beginnen op vrijdag 23 juli en gaan door tot ze op 8 augustus klaar zijn. Daarna, van 24 augustus tot 5 september, kun je de Paralympics-updates krijgen.