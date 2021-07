Het tijdperk van commerciële ruimtevluchten is aangebroken: We staan open voor kaartverkoop

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Er is een oud gezegde in het VK: je wacht de hele dag op een bus en dan komen er twee tegelijk. Met Richard Branson die op 11 juli zijn Virgin Galactic-vlucht maakte en Jeff Bezos met Blue Origin op 20 juli , is er een venster naar de ruimte geopend dat er voorheen gewoon niet was.

De uitzending van de Blue Origin-vlucht door de Amazon-oprichter eindigde met het bericht: "we staan open voor kaartverkoop, stuur ons een e-mail astronauts@blueorigin.com, we kunnen niet wachten om je naar de ruimte en terug te vliegen."

Je kunt je interesse ook registreren bij Virgin Galactic - inderdaad, Elon Musk, de andere miljardair met een ruimteraketprogramma, zou precies dat hebben gedaan .

Denk daar maar eens over na: er zijn nu twee haalbare opties om naar de ruimte te gaan, met Elon Musk en Space X binnenkort.

Ruimte is voor zovelen van ons altijd het spul van fantasie geweest. Het is waar onze favoriete verhalen zich afspelen, het is het uitgestrekte onbekende, een grens die moet worden verkend, misschien veroverd, met zovelen die naar de sterren staren en zich afvragen wat daarbuiten is.

De ruimte was lange tijd een plek waar alleen de zeer selecten heen konden. Om een stoel op een NASA-vlucht te krijgen, kwam er zoveel bij kijken: je moest een rol kunnen vervullen, je had een doel op die vlucht en je had waarschijnlijk een doctoraat in dat doel, samen met 20 jaar vliegervaring en, waarschijnlijk, bovenmenselijke fitness en geen appendix. Astronauten zijn al zoveel jaren onze helden, om zoveel redenen.

Dat is nu allemaal afgelopen. Die barrière voor zoveel mensen is weggenomen, aangezien ruimtevluchten niet plaatsvinden als onderdeel van een door de overheid gesteund programma, maar als onderdeel van een particuliere commerciële onderneming. Gevoed door Branson, Bezos en Musk, is de nieuwe barrière geld.

Als je $ 250.000 over hebt, kun je een ticket boeken op Virgin Galactic en zien wat de ophef over jezelf is.

Voor degenen die tijdens hun kinderjaren over de ruimte hebben daggedroomd, is het bereiken van de ruimte een stap dichterbij. Hoewel de ruimtevluchten van Branson en Bezos kunnen worden afgedaan als een ruimtewedloop van miljardairs - de rol van astronaut die nu voor sommigen als een schurk in plaats van een held wordt gecast - zijn we getuige geweest van een klein stukje geschiedenis.

Hoewel dat misschien niet de impact heeft van de Apollo 11-vlucht naar de maan in 1969, is er een enorme betekenis in wat er in juli 2021 gebeurde. Er werd een klein stukje ruimte geopend voor zaken.

Hoewel die vluchten voor sommigen onmogelijk duur zijn, zijn er genoeg mensen die het zich kunnen veroorloven om een stoel op een van deze vluchten te bemachtigen. Voor de prijs van een sportwagen kun je ergens heen gaan waar maar weinig mensen zijn geweest - al is het maar voor een paar minuten - voor een ervaring die, sorry voor het cliché, totaal niet van deze wereld is.