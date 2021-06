Je kunt deze week £ 10 korting krijgen als je koopt bij kleine bedrijven op Amazon UK

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - In de aanloop naar Amazon Prime Day kun je £ 10 korting krijgen als je koopt bij meer dan 3000.000 verkopers via Amazon UK.

Banners op de productdetailpaginas geven aan dat het artikel in aanmerking komt voor de promotie.

Het voordeel is dat je de £ 10 van je e-mailbevestiging van je bestelling op 21 of 22 juni, de twee Amazon Prime-verkoopdagen, moet inwisselen.

Je moet minimaal £ 10 uitgeven om de deal te krijgen, maar afgezien daarvan is er geen hogere minimale besteding. Producten die onder de actie vallen, kun je tot 20 juni kopen.

Zoals Amazon UK zegt, is het belangrijk op te merken dat deze promotie slechts één keer per Prime-lid kan worden toegepast. Als je nog geen Prime-lid bent, kun je nog steeds in aanmerking komen door je gedurende deze tijd aan te melden .

Het aanbod omvat producten van Amazon Handmade en Amazon Launchpad.

U kunt zich aanmelden voor een gratis proefperiode van 30 dagen voor Amazon Prime om te profiteren van Prime Day-deals. Je kunt op elk moment opzeggen, omdat er geen verplichting is om door te gaan. Lees hier meer over de voordelen .

Hieronder staan snelle links rechtstreeks naar de paginas met aanbiedingen:

Geschreven door Dan Grabham.