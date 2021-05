Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Amazon lanceert eindelijk Sidewalk na jaren van ontwikkeling , en het heeft een aantal behoorlijk grote partners om van start te gaan.

Op 8 juni 2021 activeert Amazon Sidewalk-ondersteuning voor de meeste Echo-luidsprekers . Ring-producten, Tile Bluetooth-trackers en Levels slimme sloten zullen onder andere vroege partners zijn. Tile zei dat het Sidewalk op 14 juni 2021 zal gaan ondersteunen, waardoor het Echo-apparaten kan gebruiken als onderdeel van het netwerk van Tile.

Amazon Sidewalk is een draadloos protocol met lage bandbreedte en lange afstanden dat is ontwikkeld voor apparaten met een laag stroomverbruik, met als doel ze beter te laten communiceren over een groot bereik. Bluetooth en wifi bieden vaak niet genoeg bereik, terwijl 5G complex is en veel stroom vereist. Amazon Sidewalk werkt op de achtergrond. Hiermee kunt u verbinding maken met eenvoudige apparaten en deze zelfs volgen tot op anderhalve kilometer afstand. Het doet ons eigenlijk denken aan mesh-netwerken en crowdsourcing.

Er zijn twee soorten Sidewalk-apparaten: Sidewalk-bruggen en Sidewalk-apparaten. Sidewalk Bridges bieden verbindingen met Sidewalk-compatibele apparaten. Sommige Amazon-apparaten, zoals Ring Floodlight Cams, functioneren als bruggen en bieden verbindingen met Sidewalk-apparaten.

Het hele idee is dat iemands Sidewalk Bridge op een veilige manier verbinding kan maken met het Sidewalk-apparaat van iemand anders. Hierdoor ontstaat een netwerk van verbonden apparaten waarmee zoiets als een buitencamera, die zich buiten het Wi-Fi-bereik bevindt, verbonden kan blijven en kan communiceren.

Volgens Amazon gebruikt Sidewalk een combinatie van "Bluetooth Low Energy (BLE), het 900 MHz-spectrum en andere frequenties" om apparaten te laten communiceren zonder wifi. Echo- en Ring-gadgets zullen dienen als Sidewalk Bridges. Wanneer Tile zich bij Sidewalk voegt, kun je zijn trackers vinden met behulp van het Amazon-netwerk in combinatie met het bestaande Bluetooth-netwerk van Tile. U kunt zelfs zien welk echo-apparaat het dichtst bij een ontbrekende tag staat.

Sidewalk is niet zo gelokaliseerd of zo krachtig als een ultrabreedbandnetwerk , wat Apples AirTag-trackers gebruiken , maar het klinkt nog steeds nuttig.

Geschreven door Maggie Tillman.