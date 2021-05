Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Amazon lanceerde een paar jaar geleden een versie van de Echo Wall Clock met een kindvriendelijk Disney-thema in de VS, en nu komt het naar het VK.

De Echo Wall Clock Disney Mickey Mouse Edition, het is eigenlijk dezelfde verbonden klok als voorheen, maar hij heeft een grote, glimlachende Mickey Mouse waarvan de armen rond de wijzerplaat draaien om de uren en minuten aan te geven. Verder lijkt het erg op de originele versie, compleet met een 60 LED-ring die niet alleen de tijd laat zien, maar ook oplicht voor timers.

Beide versies van de Echo Wall Clock hebben geen luidsprekers, cameras of microfoons. Omdat ze zo eenvoudig zijn, zijn ze waarschijnlijk de domste slimme thuisgadget die je zou kunnen hebben. Maar voor $ 30 tot $ 50 maak je de bank niet kapot, en krijg je iets dat de verveling van het elke dag constant instellen van timers verlicht. We hielden van het originele model in onze recensie.

Hoewel de nieuwe versie niet bepaald ons ding is, denken we dat kinderen misschien dol zijn op een Mickey-klok voor hun kamers. Misschien zouden zelfs sommige Disney-volwassenen dit ding deze feestdagen willen ophalen als cadeau voor zichzelf of een geliefde. Apple biedt tenslotte een Mickey Mouse-wijzerplaat waar sommige mensen dol op zijn. Het enige probleem is dat het £ 49,99 kost, maar liefst £ 20 meer dan het origineel.

Geschreven door Maggie Tillman.