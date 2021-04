Amazon onthult wanneer Prime Day 2021 zal plaatsvinden

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Prime Day is Amazons jaarlijkse spaargeld extravaganza, maar het wordt niet altijd dezelfde dag of zelfs maand gehouden. Dat maakt het moeilijk te voorspellen wanneer Prime Day van jaar tot jaar zal plaatsvinden, en 2021 is geen uitzondering. Amazon heeft ons echter zojuist een belangrijke aanwijzing gegeven.

Het bedrijf maakte tijdens de teleconferentie over de inkomsten over het eerste kwartaal bekend dat het Prime Day 2021 naar het tweede kwartaal verplaatst. Meer specifiek zeiden Amazon-managers dat Prime Day in juni zal landen. Het zei ook dat de verkoop van dit jaar een tweedaags evenement zal zijn: "We zijn verheugd aan te kondigen dat we het tweedaagse spaarevenement in het tweede kwartaal zullen houden", zei Amazon CFO Brian Olsavsky tijdens de oproep.

Helaas zou Olsavsky nog steeds geen exacte datum voor juni geven. Hij legde echter uit waarom Amazon vorig jaar in oktober Prime Day hield, in plaats van juli, wat meer typerend is. Hij legde ook uit waarom het bedrijf juli dit jaar uitsluit, en zei dat het waarschijnlijk een grote vakantiemaand zal worden voor consumenten:

Volgens de timing, vorig jaar, hadden we de bedoeling om Prime Day eerder te houden. We - er zijn een aantal factoren, de Olympische Spelen, die dit jaar nog steeds plaatsvinden. In feite is juli in sommige - veel gebieden een grote vakantiemaand. Het is dus misschien beter om - voor klanten, verkopers en verkopers te laten experimenteren met een andere tijdsperiode. We hebben natuurlijk in 2020 de andere kant op geëxperimenteerd door deze naar oktober te verplaatsen, maar we denken dat dit een betere timing later in Q2. Dus dat is wat we dit jaar testen. "

Ter referentie, in de afgelopen jaren heeft Amazon Prime Day gehouden op de volgende data:

Woensdag 15 juli 2015: 24 uur geduurd Dinsdag 12 juli 2016: 24 uur geduurd Dinsdag 11 juli t / m 12 juli 2017: 30 uur geduurd Maandag 16 juli t / m 17 juli 2018: 36 uur geduurd Maandag 15 juli t / m 16 juli 2019: Duur 48 uur Dinsdag 13 oktober tot 14 oktober 2020: duurde 48 uur

Dus, op basis van die eerdere datums, als we moesten raden, zou Prime Day 2021 kunnen worden gehouden op maandag 14 juni of dinsdag 15 juni. We laten het je weten zodra Amazon de daadwerkelijke datum aankondigt. Blijf in de tussentijd op de hoogte van onze Prime Day-hub voor de laatste details.

Geschreven door Maggie Tillman.