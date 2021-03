Amazon opent zijn eerste kassavrije winkel in het VK - loop gewoon weg!

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Amazon heeft zijn eerste winkel in het VK geopend - inderdaad, het is de eerste ergens buiten de VS die de Just Walk Out-technologie gebruikt die het debuteerde in zijn Amazon Go-winkels , eerst in zijn thuisstad Seattle en daarna elders.

In plaats van Amazon Go wordt de winkel in het VK gebrandmerkt als Amazon Fresh, dus we denken dat we kunnen verwachten dat nog meer winkels die naam zullen gebruiken - het gerucht gaat dat Amazon maar liefst 30 winkels in het VK kan uitrollen. De opening komt dagen na onze speculatie over de locatie van de eerste Britse winkel .

De winkel bevindt zich in Ealing, West-Londen (59 The Broadway, Ealing, Londen, W5 5JN als je even langs wilt komen) en heeft volgens Amazon 2500 vierkante meter aan winkelruimte.

Amazon Go-winkels gebruiken de zogenaamde "Just Walk Out" -technologie, wat in wezen betekent dat er geen kassamedewerkers of kassas zijn. Je komt binnen, scant de Amazon-app bij de poort (die natuurlijk aan je Amazon-account is gekoppeld), doet je boodschappen en loopt gewoon naar buiten. U ontvangt achteraf een betalingsbewijs voor uw aankopen.

De winkel is eigenlijk een buurtwinkel - denk aan Tesco Metro. Sommigen in de VS doen meer gemaksvoedsel en koffie (Amazon Go) versus een meer algemene winkel (Amazon Fresh) en dit lijkt in de laatste categorie te vallen, niet in de laatste plaats vanwege de naam.

Er wordt warm eten aangeboden dat "regelmatig wordt aangevuld en geserveerd vanuit een grab-and-go verwarmde kast, zodat het eten warm is en je nog steeds niet in de rij hoeft te staan".

We hebben de originele Amazon Go-winkel in Seattle, de thuisstad van Amazon, bezocht en kunnen bevestigen dat het een opmerkelijke ervaring is. Er zijn meer dan 25 van dergelijke winkels in de VS en er gaan al geruchten dat Amazon er een opent in het VK.

Deze Amazon Fresh-winkel verkoopt ook eigen merkartikelen die (enigszins onorigineel) door Amazon worden genoemd. Amazon werkt samen met Morrisons voor zijn Amazon Fresh-bezorggoederen en we denken dat de goederen onder dit merk waarschijnlijk ook afkomstig zijn van Morrisons.

Dit merk omvat vlees, gevogelte en visproducten, maar ook zuivel, fruit en groenten, bakkerijproducten, vers bereide maaltijden en dagelijkse benodigdheden. Toevallig verkoopt deze winkel ook huishoudelijke artikelen, tijdschriften, bloemen, Amazon-apparaten en meer.

Dus ja, je kunt naast een brood een Echo Dot in je mandje stoppen.

Geschreven door Dan Grabham.