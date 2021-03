De eerste in het VK gevestigde Amazon Go-winkel wordt deze week onthuld

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Volgens meerdere bronnen zal Amazon deze week zijn eerste Amazon Go-winkel in het VK onthullen. De winkel lijkt te zijn gevestigd op The Broadway in Ealing, West-Londen en was vroeger een Monsoon-winkel.

Uit planningsdocumenten blijkt dat Amazon in november toestemming heeft aangevraagd om bewegwijzering aan te brengen.

We hebben de originele Amazon Go-winkel in Seattle, de thuisstad van Amazon, bezocht en kunnen bevestigen dat het een opmerkelijke ervaring is. Er zijn meer dan 25 van dergelijke winkels in de VS en er gaan al geruchten dat Amazon er een opent in het VK.

Eind 2018 werd gesuggereerd dat Amazon zich op een locatie in Oxford Circus in Londen had gevestigd. Een volgend rapport uit 2019 van handelspublicatie The Grocer suggereerde dat een site was bevestigd, maar geen locatie.

Een ander rapport van een jaar geleden suggereerde dat de eerste Britse winkel zich zou bevinden op de plek van een oude boekwinkel in Notting Hill, Londen, vlakbij het metrostation Notting Hill Gate.

Het laatste rapport verscheen in de Mail on Sunday, waarin werd gesuggereerd dat Amazon tot 30 winkels in het VK plantte en dit deed onder een partnerschap met Morrisons. Amazon werkt al samen met Morrisons om Amazon Fresh in het VK aan te bieden.

Zoals Forbes opmerkt , is het uitstapje van Amazon naar de bezorging van levensmiddelen in het VK relatief langzaam op gang gekomen - het heeft volgens Mintel ongeveer 3 procent van de markt in handen - maar het doet serieuze zaken in geselecteerde categorieën. Volgens Profitero is de verkoop van alcohol in 2020 meer dan verdubbeld, terwijl ook andere traditionele hoofdstraatcategorieën zoals beauty, gezondheid en persoonlijke verzorging het goed doen.

Amazon Go-winkels gebruiken de zogenaamde "Just Walk Out" -technologie, wat in wezen betekent dat er geen kassamedewerkers of kassas zijn. Je komt binnen, scant de Amazon Go-app bij de poort (die natuurlijk aan je Amazon-account is gekoppeld), doet je boodschappen en loopt gewoon naar buiten. U ontvangt achteraf een ontvangstbewijs voor uw aankopen.

De grote Britse supermarktketens hebben ook nieuwe technologie uitgeprobeerd om de kassa over te slaan, waaronder Sainsburys proef met een kassaloze winkel in 2018.

Geschreven door Dan Grabham.