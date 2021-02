Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Amazon lanceert zijn eigen versie van Kickstarter of Indiegogo. Het is voor conceptproducten die het zelf wil gaan produceren, zolang er maar genoeg mensen zijn die de concepten vooraf bestellen. Het heet Build It en is eigenlijk een verlengstuk van het Day One Editions-initiatief van het bedrijf.

Een paar jaar geleden lanceerde Amazon Day One Editions, een programma dat is ontworpen om vroege hardware aan te bieden, zoals Echo Frames , die misschien niet klaar of geschikt is voor een wereldwijde release. Nu biedt Amazon Build It aan, een nieuwe manier om de interesse van de consument in concepten die het wil bouwen te peilen.

Volgens Amazon, als een concept binnen 30 dagen zijn pre-orderdoel bereikt, zal het het bouwen. Supporters zullen als een van de eersten het concept in handen krijgen. Er worden alleen kosten in rekening gebracht als en wanneer het product wordt verzonden. Als het doel van de reservering niet wordt bereikt, wordt het product niet gemaakt en worden er geen kosten in rekening gebracht.

Voor een beperkte tijd ontvang je een speciale vaste prijs wanneer je reserveert. Deze promo is 30 dagen beschikbaar.

Amazon lanceerde Build It op 17 februari 2021. Bij de lancering biedt het drie Alexa-apparaten die je kunt reserveren: een slimme notitieprinter, een slimme voedingsweegschaal en een slimme koekoeksklok. Als ze elk hun pre-orderdoelen halen, zal Amazon ze allemaal bouwen.

Kosten: speciale prijs van $ 89,99 (promotie vervalt op 19 maart 2021)

speciale prijs van $ 89,99 (promotie vervalt op 19 maart 2021) Geschatte verzending: tussen juli 2021 en september 2021

tussen juli 2021 en september 2021 Deadline: dit item wordt alleen gemaakt als het doel is bereikt door 19 Maart 2021

Waar te reserveren: Amazon US

Deze slimme plaknotitie-printer drukt uw boodschappenlijstjes, takenlijsten, herinneringen en agenda-evenementen af. Het maakt gebruik van thermische technologie, dus het heeft nooit inkt of toner nodig, en Amazon zei dat de papierrollen gemakkelijk bij te vullen zijn. Het enige wat je hoeft te doen, is Alexa vragen om iets af te drukken - zelfs puzzels - om aan de slag te gaan.

Kosten: speciale prijs van $ 34,99 (promotie vervalt op 19 maart 2021)

speciale prijs van $ 34,99 (promotie vervalt op 19 maart 2021) Geschatte verzending: tussen juli 2021 en september 2021

tussen juli 2021 en september 2021 Deadline: dit item wordt alleen gemaakt als het doel is bereikt door 19 Maart 2021

Waar te reserveren: Amazon US

Deze slimme weegschaal is gekoppeld aan een Echo Show om voedingsinformatie weer te geven voor "duizenden ingrediënten en voedsel op basis van gewicht". Zeg om te beginnen gewoon: "Alexa, vraag Smart Scale hoeveel suiker er in deze sinaasappels zit" of "Alexa, vraag Smart Scale om 200 calorieën frambozen te wegen".

Kosten: speciale prijs van $ 79,99 (promotie vervalt op 19 maart 2021)

speciale prijs van $ 79,99 (promotie vervalt op 19 maart 2021) Geschatte verzending: tussen juli 2021 en september 2021

tussen juli 2021 en september 2021 Deadline: dit item wordt alleen gemaakt als het doel is bereikt door 19 Maart 2021

Waar te reserveren: Amazon US

Deze koekoeksklok werkt met Alexa en heeft 60 LEDs, een mechanische pop-out koekoeksvogel en ingebouwde luidsprekers voor timers en alarmen. Het kan op een muur of plank worden gemonteerd en is op bepaalde tijden configureerbaar voor geluid en beweging. Zeg om te beginnen: "Alexa, stel een timer van 10 minuten in".

Het is eenvoudig: bezoek de listingpagina van het concept op Amazon. U ziet een voortgangsbalk en een percentage dat aangeeft of het doel is bereikt.

Momenteel lijken Build It-concepten beperkt tot de VS. We zullen deze handleiding bijwerken wanneer we meer te weten komen over internationale beschikbaarheid.

Bekijk de blogpost van Amazon voor meer informatie. We hebben deze gids ook op Day One Editions.

Geschreven door Maggie Tillman.