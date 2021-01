Amazons Just Walk Out-technologie wordt uitgerold naar Hudson-luchthavenwinkels

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - De innovatieve Just Walk Out-technologie van Amazon - waarmee shoppers dingen gewoon van een plank kunnen pakken, in hun mandje kunnen doen en dan naar buiten kunnen lopen - wordt vanaf het eerste kwartaal van dit jaar uitgerold naar derden.

Het eerste externe bedrijf dat deze technologie overneemt, is Hudson, die het in zijn gemakswinkels op de luchthaven zal implementeren. De eerste is de Hudson Nonstop-winkel op de luchthaven Dallas Love Field ergens in het eerste kwartaal van dit jaar.

De grote aantrekkingskracht van de Just Walk Out-technologie is natuurlijk dat het niet meer nodig is om in de rij te staan wachten op het uitchecken.

Wanneer je de winkel binnenkomt, scan je een QR-code in een gratis Amazon Go-app, pak je de dingen die je wilt uit de schappen en loop je naar buiten. De items die u heeft verwijderd, worden in rekening gebracht zodra u vertrekt.

Met zoveel winkels die op dit moment onnodig contact tussen veel mensen willen verwijderen, is het een technologie die veel voordelen heeft. Het bespaart niet alleen tijd meer.

Toen we de technologie testten in de oorspronkelijke Amazon Go-winkel in Seattle, waren we verbaasd hoe goed het werkte. Zelfs tot het punt waarop het niet voor de gek werd gehouden door onze besluiteloosheid.

Wat we daarmee bedoelen is dat als je iets van de plank haalt en het weer terugplaatst omdat je van gedachten bent veranderd, er geen kosten in rekening worden gebracht. Geen hotel-minibar-achtige angsten hier.

Hudson zei in zijn persbericht dat, hoewel de luchthaven van Dallas de eerste zal zijn, de verdere uitrol later dit jaar zal worden voortgezet naar andere locaties.

Het heeft momenteel meer dan 1.000 winkels in gebruik, dus er is voldoende ruimte voor uitbreiding als de eerste implementatie in Dallas een groot succes blijkt te zijn.

Geschreven door Cam Bunton.