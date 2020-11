Amazon lanceert verbeterde Echo Frames slimme bril voor $ 250

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Amazon heeft een verbeterde versie van zijn slimme bril Echo Frames aangekondigd, met een upgrade naar beter geluid, een langere batterijduur en extra kleuren. De nieuwe Echo Frames zijn nu ook eindelijk beschikbaar.

Amazon onthulde in 2018 Echo Frames als een slimme bril van $ 180 met Alexa . Ze waren alleen een product op uitnodiging van de " Day One Edition ". Maar nu zijn ze volledig gerealiseerd en kunnen ze rechtstreeks bij Amazon worden gekocht, zonder dat een uitnodiging nodig is. Het model van de tweede generatie kost $ 249,99 - een prijssprong van $ 70. Bestaande eigenaren van Day One Edition Echo Frames kunnen voor $ 70 upgraden naar het nieuwe model.

De nieuwe Echo Frames koppelen in principe aan een iOS- of Android-telefoon, maken verbinding met de Alexa-app en kunnen gebruikmaken van de slimme assistent-functies van Amazon, net als de Amazon Echo Buds. Ze lijken op het oude paar Echo Frames en zijn verkrijgbaar in zwart en in nieuwe blauwe of schildpadkleuren. Amazon werkt ook samen met LensCrafters, zodat u lenzen op sterkte kunt krijgen die bij hen passen.

Amazon zei dat de nieuwe Echo Frames beschikbaar zijn om te reserveren en vanaf 10 december 2020 in de VS zullen verschijnen. Bekijk onze gids hier om te zien hoe ze zich verhouden tot de tientallen andere Alexa-apparaten die Amazon zelf verkoopt .

Geschreven door Maggie Tillman.