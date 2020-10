Amazon UK onthult vroege Black Friday-deals

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Nu Amazon Prime Day voorbij is, gaat de aandacht naar Black Friday voor dealszoekers.

En vandaag heeft Amazon zijn vroege Black Friday-deals onthuld en het huis zegt dat er de komende weken elke dag deals zullen zijn.

Natuurlijk zullen ook veel andere retailers meedoen aan de deals-trein en we zullen u details van die verkopen geven wanneer ze plaatsvinden - en we wijzen u ook op de allerbeste individuele deals over technologie en gadgets in de komende dagen en weken. .

Amazon UK belooft de komende dagen Black Friday-waardige deals in de meest geschenkbare categorieën van kleine bedrijven en topmerken, waaronder speelgoed, mode,

elektronica, huis, keuken, schoonheid en meer. "

Je kunt de laatste deals ook bekijken in de Amazon-app of door te vragen "Alexa, wat zijn mijn deals?".

Amazon zegt dat het in de aanloop naar Kerstmis wereldwijd meer dan een miljoen deals beschikbaar zal hebben. De retailer heeft ook een verlengde retourperiode ingevoerd - de meeste dingen die tussen nu en het einde van het jaar zijn gekocht, kunnen uiterlijk op 31 januari worden geretourneerd.

We bieden je ook de beste Black Friday-deals overal op onze speciale paginas.

Geschreven door Dan Grabham.