Amazon One gebruikt je handpalm voor contactloze betalingen

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Amazon heeft een contactloos betalingssysteem aangekondigd dat geen kaart of telefoon nodig heeft. In plaats daarvan kan Amazon One uw handpalm lezen om betalingen mogelijk te maken.

De technologie kan ook worden gebruikt voor ticketloze toegang tot stadions, het inwisselen van klantenkaartaanbiedingen of zelfs als vervanging voor badge-lezers voor werkplekbeveiliging. De technologie zal eerst worden geïnstalleerd in een aantal Amazon Go- winkels. Het wordt bij de toegangspoort toegevoegd zodat klanten kunnen scannen als onderdeel van hun winkelervaring zonder kassamedewerkers.

Registreren bij Amazon One is eenvoudig: u steekt uw creditcard in de lezer en houdt uw handpalm over het apparaat. U wordt gevraagd om die kaart te koppelen aan uw eigen unieke handpalmafdruk.

U kunt zich inschrijven met één handpalm of twee - voor het geval er een lezer aan beide zijden is geplaatst. Eenmaal geregistreerd, hoeft u alleen maar uw handpalm opnieuw over de lezer te bewegen wanneer u de winkel bezoekt.

Je hebt niet eens een Amazon-account nodig om Amazon One te gebruiken, omdat het in plaats daarvan naar je bank of creditcard linkt.

Amazon zal de technologie ook aan derden aanbieden. Stadions zouden bijvoorbeeld de toegang via het systeem kunnen versnellen in plaats van het scannen van tickets.

Dit zal natuurlijk meer zijn voor wanneer de pandemie voorbij is en bezoekers van sportevenementen en dergelijke mogen terugkeren.

"We zijn verheugd om Amazon One in meer winkelomgevingen te zien en zijn in actieve discussies met verschillende potentiële klanten, maar daarnaast zullen we je moeten vragen om op de hoogte te blijven", aldus Amazon in zijn eigen blog.

Geschreven door Rik Henderson.