Amazon Prime Day 2020: hier is een voorproefje van de deals van morgen

(Pocket-lint) - Amazon Prime Day 2020 vindt deze week plaats op 13 en 14 oktober in zowel de VS als het VK. Dat is het moment waarop u veel kunt besparen op een grote verscheidenheid aan producten in de winkel. Het is natuurlijk alleen voor Amazon Prime-leden, maar je kunt altijd een gratis proefperiode krijgen en deze daarna annuleren.

Update: Amazon UK heeft nu zijn eerste Prime Day-deals gelanceerd, inclusief kortingen op Echo- en Kindle-apparaten .

Plus hier is een voorproefje van andere Britse deals die morgen als eerste beschikbaar zullen zijn:

Voor andere deals van de dag moet je naar deze belangrijke paginas op de Amerikaanse en Britse sites van Amazon gaan.

We hebben ook de nieuwste Prime Day-deals op onze samengestelde paginas hier op Pocket-lint - maak een bladwijzer van deze paginas van tevoren voor zowel Amazon US als Amazon UK .

We wisten natuurlijk dat Prime Day zou worden uitgesteld tot dit deel van het jaar, en om voor de hand liggende redenen - Amazon was druk bezig om ervoor te zorgen dat zijn bezorgnetwerken prioriteit konden geven aan essentiële zaken.

Zoals altijd zullen enkele van de allerbeste deals op Amazon Prime Day op Amazon-apparaten verschijnen, maar er zullen ook stapels topdeals zijn voor alle belangrijke productcategorieën, zoals tv, laptops, smart home, fitness, cameras, gaming (inclusief consoles) en meer.

Amazon zegt dat aanbevolen merken Philips, Toshiba, Nescafe, Lego, Nintendo, Shark, Samsung, Under Armour, Sony, Le Creuset en meer zijn

Je kunt ook een Alexa-apparaat, zoals een Amazon Echo of Amazon Dot, "Alexa, wat zijn je deals?" Vragen, en je krijgt een waarschuwing voor Prime Day-deals.

Prime Day zal gedurende het tweedaagse evenement wereldwijd meer dan een miljoen deals bevatten.

Om Amazon Prime Day-deals te krijgen, moet u Prime-lid zijn. Als u dat niet bent, wordt het de hoogste tijd dat u zich aanmeldt - het kost £ 79 per jaar (of £ 7,99 per maand , als u niet kunt uitrekken tot de eenmalige betaling).

Geschreven door Dan Grabham.