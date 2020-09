Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Amazon heeft bevestigd dat Prime Day 2020 volgende maand begint. Het begint dinsdag 13 oktober om 12.00 uur PT en eindigt 14 oktober om 23:59 uur PT.

Pocket-lint is van plan om de verkoop te dekken door de beste deals in technische categorieën samen te stellen, voor zowel Amazon US als Amazon UK. Zie onze gidsen hieronder. Je kunt deals verwachten voor speelgoed, tvs, elektronica, keuken, huis en de eigen apparaten van Amazon. Er zullen zelfs vroege deals zijn. Van 28 september tot 12 oktober zei Amazon bijvoorbeeld dat het een tegoed van $ 10 zal aanbieden om te gebruiken op Prime Day wanneer leden $ 10 uitgeven aan items die door geselecteerde kleine bedrijven op Amazon worden verkocht.

Ook vanaf maandag zei Amazon dat je twee Echo Dot-apparaten kunt krijgen voor $ 39,98. En vanaf 6 oktober kun je de Toshiba 32-inch Smart HD Fire TV kopen voor $ 119,99, $ 40 besparen op Echo Show 5 en meer. Bekijk het persbericht van Amazon Prime Day 2020 voor meer informatie. Of ga gewoon naar de officiële Prime Day US-hub.

Prime-abonnees in de volgende landen kunnen profiteren van vroege deals en deelnemen aan het volledige tweedaagse uitverkoopevenement: VS, VK, VAE, Spanje, Singapore, Nederland, Mexico, Luxemburg, Japan, Italië, Duitsland, Frankrijk, China, Canada, België, Oostenrijk, Australië, Turkije en Brazilië.

Iedereen kan lid worden van Prime of een gratis proefperiode van 30 dagen starten.

Geschreven door Maggie Tillman.