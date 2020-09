Komt Amazons Scout-bezorgrobot binnenkort naar het VK en Europa?

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Amazon is een nieuw team aan het opzetten om Amazon Scout in Cambridge, VK te ontwikkelen, omdat het zijn autonome bezorgrobot verder wil uitrollen.

Amazon Scout heeft tot dusver in vier Amerikaanse staten afgeleverd . Maar de stap om Amazon Scout in het VK te ontwikkelen is interessant, omdat het duidelijk de ambitie aangeeft om het in de nabije toekomst naar andere landen te brengen.

Het in Cambridge gevestigde Scout-team zal worden gestationeerd in het bestaande Development Center en Amazon neemt softwareontwikkelingsingenieurs aan. Amazon zegt dat dit het in staat zal stellen om de mogelijkheden van Scout verder te ontwikkelen, zodat het veilig kan onderhandelen rond huisdieren, voetgangers en andere obstakels zoals vuilnisbakken en borden. Deze kunnen uiteraard behoorlijk verschillen, afhankelijk van het betrokken land.

Het Cambridge Development Centre werkt al aan enkele autonome technologieën - bijvoorbeeld onderzoek naar Prime Air-dronetechnologie - en voegt intelligentie toe voor Alexa.

Scouts volgen autonoom een bezorgroute. Afleveren in brede straten in de VS is één ding, maar het is iets heel anders om autonoom te leveren in kleinere straten in het VK en Europa.

De retailgigant ziet autonome bezorging duidelijk als een langetermijnoplossing ten koste van de last mile van bezorging - het laatste deel van het bezorgen van een artikel bij u thuis is het duurst.

Geschreven door Dan Grabham.