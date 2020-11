Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Instant Pot is synoniem met Black Friday, omdat Amazon altijd diep in de VS kortingen geeft. Nubreidt de Instant Pot-rage zich uit naar het VK, aangezienAmazon de prijs van de Instant Pot Duo 80 8L heeft verlaagd naar £ 79,99 - dat is een besparing van £ 20 in deze vroege Black Friday-deal.

De Instant Pot Duo is een snelkookpan aan het oppervlak die een beetje slimmer is dan de snelkookpannen van weleer. Je hoeft de temperatuur niet aan te passen om de druk op peil te houden of naar het geratel te luisteren zoals je deed met snelkookpannen voor fornuizen die populair waren in de jaren tachtig. De druk wordt automatisch beheerd door de Instant Pot.

Het is meer dan alleen een snelkookpan, want het is ook een slowcooker, steamer, rijstkoker, yoghurtmaker - het zal zijn talenten gebruiken voor vele culinaire taken - en er is geen tekort aan Instant Pot-recepten die online te vinden zijn. Het kan het koken versnellen met behulp van druk, of het koken vertragen voor stoofschotels en vleesgerechten die in de mond smelten - en biedt ook een vertragingstimer van 24 uur.

Dit model heeft een inhoud van 8 liter, 13 verschillende programmas en wordt geleverd met een volledig assortiment accessoires. We hebben geen idee hoe lang deze Instant Pot wordt verdisconteerd.

Geschreven door Maggie Tillman. Bewerken door Chris Hall.