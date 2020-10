Kindle Paperwhite krijgt £ 40 korting op de Amazon Prime Day-uitverkoop

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - De Kindle Paperwhite heeft een korting op de Amazon Prime Day-verkoop gekregen.

De nieuwe Kindle Paperwhite vernieuwt het ontwerp van Amazons populairste Kindle-apparaat, maar voegt ook waterdichtheid toe, zodat je veilig kunt lezen in bad of zwembad zonder dat je je zorgen hoeft te maken dat je het beschadigt als het opspat.

De Kindle Paperwhite is in het VK met £ 40 verlaagd, wat betekent dat het slechts £ 79,99 is, verlaagd van £ 119,99.

De Kindle Paperwhite biedt verlichting aan de voorkant van zijn E-Ink-display, wat betekent dat je in het donker kunt lezen. De batterij gaat weken mee en heeft een 6 inch 300dpi beeldscherm.

Er is een reeks covers om je Kindle tegen krassen te beschermen, en in de opslag kun je honderden boeken meenemen. Toegang tot de Kindle Store betekent dat je overal kunt browsen, kopen en downloaden, waarbij je paginas worden gesynchroniseerd via Whispersync, zodat je gemakkelijk verder kunt lezen waar je was gebleven.

Deze nieuwste generatie Kindle Paperwhite ondersteunt ook Audible-audioboeken en kan verbinding maken met Bluetooth-hoofdtelefoons. Veel Audible-boeken kunnen ook worden gesynchroniseerd met de geschreven versie, zodat u naadloos kunt overschakelen van lezen naar luisteren.

Geschreven door Rik Henderson. Bewerken door Chris Hall.