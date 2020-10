Amazon Kindle: een korte geschiedenis vanaf de originele Kindle

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - De Amazon Kindle werd gelanceerd met één echt doel: mensenboeken brengen. De Kindle is nooit ontworpen om te concurreren met tablets en door vast te houden aan dit principe heeft de Kindle zich ontwikkeld tot op de dag van vandaag en uitblinken in zijn taak.

De Kindle is een van onze favoriete apparaten gebleven. Waar tablets, telefoons, pcs en tvs radicale veranderingen hebben ondergaan, zijn de technologie en de functies van de Kindle trouw gebleven aan de taak, maar evolueren ze mee met de technologie.

De Kindle geeft je toegang tot digitale boeken en biedt de beste methode om ze te lezen, en dat is het leidende principe dat de Kindle drijft. Het gaat over lezen, lezen en lezen. Het is een hulpmiddel voor een enkele taak, geen hulpmiddel voor velen (daar is de Kindle Fire voor, die we hier negeren.)

We hebben de archieven van de Kindle-geschiedenis bekeken, van de originele e-boeklezer van Amazon tot de huidige apparaten.

Amazon Kindle (2007)

De Amazon Kindle werd gelanceerd in november 2007 en werd getoond in het tijdschrift NewsWeek. Het ging op 19 november in de verkoop op Amazon.com en was binnen enkele uren uitverkocht en werd meteen "de iPod van lezen" genoemd.

De originele Kindle werd gelanceerd met een 6-inch E Ink-display, bood een gratis draadloze verbinding via het EV-DO-netwerk van Sprint, op het nieuwe Whispernet dat door Amazon was aangekondigd.

Er was echter geen aanraakbediening, dus de Kindle bood een volledig toetsenbord, navigatieknoppen en een eigenzinnig wigvormig ontwerp om het beter vast te houden. Het bood ook een luidspreker- en hoofdtelefoonaansluiting en uitbreidbare SD-kaartopslag.

Omdat paginanavigatie moeilijk was, had het een tweede scherm met een scrollwiel om selecties op het scherm gemakkelijker te maken. Dat was nodig omdat het E Ink-display te traag was om te vernieuwen om een natuurlijke navigatie-ervaring te geven.

Het kostte $ 399 en was alleen beschikbaar in de VS, en bood bij de lancering toegang tot 90.000 boeken.

Amazon Kindle 2 (2009)

Op 9 februari 2009 heeft Amazon de Kindle geüpdatet met de lancering van de Kindle 2. Het gekke ontwerp van de Kindle uit 2007 werd vervangen door een conventioneler, platter ontwerp, met een knopindeling die platter en minder overheersend was.

Het behield het 6-inch E Ink-scherm, maar verbeterde de technologie voor het sneller omslaan van paginas en beter opfrissen, terwijl het van de oorspronkelijke 4 grijstinten naar 16 schakelde. Er was ook een opslagboost, met 2 GB interne opslag voor Duizenden boeken.

Er is een nieuwe navigatiecontroller toegevoegd om het gemakkelijker te maken om tekst en opties op het scherm te selecteren.

De Kindle Store was tegen die tijd uitgebreid tot ongeveer 230.000 titels en de Kindle 2 werd gelanceerd met een exclusieve Steven King, genaamd Ur.

Het kostte oorspronkelijk $ 359, verdisconteerd tot $ 299 en vervolgens $ 259. De Kindle 2 werd vervolgens gedropt voor de Kindle 2 International-editie die op 7 oktober werd aangekondigd en werd overgeschakeld naar GSM voor wereldwijde draadloze verbindingen.

De Kindle viel ook uiteen in een reeks grotere apparaten, de Kindle DX, gericht op het lezen van tijdschriften, maar overleefde slechts twee generaties voordat ze niet meer werden aangeboden.

Amazon Kindle-toetsenbord (2010)

Het Kindle-toetsenbord was de eerste Kindle die oorspronkelijk in het VK werd verkocht, aangekondigd op 29 juli 2010. Het werd oorspronkelijk gelanceerd als Kindle 3, een duidelijke evolutie van de Kindle 2, maar veranderde daarna de naam in het Kindle-toetsenbord.

Het Kindle-toetsenbord maakte de bedieningselementen voor het omslaan van paginas weer compacter in de randen en plaatste de navigatiecontroller naast het toetsenbord. Het bood nog steeds geen touchscreen, dus dat toetsenbord werd gebruikt om te browsen en te kopen in de Kindle-winkel.

Het andere grote verschil was een versie met alleen wifi, wat een lager prijsniveau betekent. Het was $ 139 / £ 109 voor wifi en de 3G-versie kostte $ 189 / £ 149. De nieuwe Britse Kindle Store is geopend op 27 augustus 2010 en biedt toegang tot 400.000 boeken.

Het scherm is nog steeds een 6-inch E Ink-scherm, nu biedt het 600 x 800 pixels.

Kindle Touch (2011)

Op 28 september 2011 beleefde Amazon een enorme dag, met de aankondiging van niet alleen een Kindle van de vierde generatie, maar ook de Kindle Fire toen deze zich vertakte naar tablets. Voor de Kindle-familie was het belangrijkste apparaat echter de Kindle Touch. De Touch was de eerste implementatie van touchscreen, waarbij de navigatietoetsen en het toetsenbord wegvielen.

Het nieuwe apparaat behield het 6-inch E Ink-display, maar nu werd aanraking toegevoegd omdat Amazon vond dat de verversingssnelheid snel genoeg was en de ervaring schoon genoeg om deze stap te zetten. Er was 4 GB opslagruimte en een batterijduur van weken.

De Kindle Touch was weer beschikbaar in Wi-Fi- en 3G-versies en introduceerde de X-Ray-functie van Amazon. Het werd oorspronkelijk gelanceerd in de VS, maar werd internationaal in maart 2012. De Kindle Touch kostte $ 99 voor Wi-Fi en $ 149 voor 3G bij de lancering in de VS.

Kindle Paperwhite (2012)

De geruchten over een aan de voorkant verlichte Kindle verschenen niet lang na de lancering van de Touch, maar het was 6 september 2012 toen Amazon de Kindle Paperwhite aankondigde. Het apparaat van de eerste generatie voegde verlichting toe aan het scherm, wat een grote doorbraak was, wat betekent dat je nu in het donker kon lezen, met handmatige helderheidsaanpassing.

Het werd oorspronkelijk gelanceerd met een 6-inch 212ppi-scherm en in 3G- en Wi-Fi-edities, opnieuw vertrouwend op uitsluitend touchscreen-navigatie.

De tweede editie (Paperwhite 2) werd aangekondigd op 3 september 2013 met een geüpgraded E Ink-display met een beter contrast en sneller omslaan van paginas dankzij een krachtigere processor. De verlichting werd ook verbeterd voor een meer gelijkmatig frontlicht.

De derde editie, Kindle Paperwhite, werd aangekondigd op 30 juni 2015 en verhoogde het E Ink-display naar 300ppi, met tweemaal zoveel pixels als het model uit 2012. Dit model zag ook het debuut van het Bookerly-lettertype, Amazons eigen lettertype dat is ontworpen om te lezen.

Amazon Kindle (2014)

Hoewel de meeste aandacht is getrokken door de vorderingen, eerst om de Paperwhite aan te raken en vervolgens om de voorverlichting, ging de bescheiden Kindle door.

Aangekondigd in 2014, werd deze versie van de Amazon Kindle vooral geprezen om zijn prijs, gelanceerd naast de geavanceerde Kindle Voyage . Deze Kindle is misschien eenvoudig in vergelijking, maar met een prijs van slechts £ 59 / $ 79 is het de goedkoopste Kindle, maar nog steeds volledig uitgerust, en biedt hij een geweldige toegang tot de wereld van e-boeklezers.

De Kindle bood volledige aanraakbediening en een 6-inch E Ink-display, maar bood geen 3G-verbinding en bleef alleen bij wifi. Maar er was 4 GB aan opslagruimte en een batterij die je wekenlang zou kunnen lezen.

Amazon Kindle Voyage (2014)

De Kindle Voyage neemt veel van wat Amazon elders heeft gedaan en verfijnt het verder. Het werd aangekondigd op 18 september 2014 naast de £ 59 basis Kindle, wat een behoorlijk contrast biedt in de Kindle-familie.

De Kindle Voyage leek de Kindle-ervaring te verbeteren door de ring te verwijderen en touch-controllers naast het scherm te plaatsen om het bladeren door paginas gemakkelijker te maken zonder over het scherm te hoeven vegen. Tegelijkertijd gaat het display omhoog en biedt het adaptieve frontverlichting, een kenmerk dat uniek is voor dit model.

Het scherm is nog steeds een 6-inch E Ink-scherm en biedt een resolutie van 300ppi. De Kindle Voyage was bedoeld om gebruikers een eersteklas leeservaring te bieden en dat deed het, maar wordt geleverd met een forse prijs van £ 169 / $ 199 voor het Wi-Fi-model, of £ 229,99 / $ 289 voor de 3G-versie.

Amazon Kindle Oasis (2016)

De Amazon Kindle Oasis werd aangekondigd op 13 april 2016 en is een radicale afwijking voor het Kindle-ontwerp, waarbij het apparaat wordt afgebroken en opnieuw begint.

Het biedt een apparaat dat veel dunner en lichter is dan elke eerdere Kindle, waarbij de hardware aan één kant in de greep wordt getrokken en twee knoppen voor het omslaan van de bovenste pagina biedt. Het doel is om er een superieur eenhandig leesapparaat van te maken.

Het biedt verbeterde frontverlichting, maar mist de adaptieve verlichting van de Voyage, en houdt opnieuw vast aan een 6-inch E Ink-display met 300ppi.

Het wordt geleverd met een batterijklepje dat de levensduur tot ongeveer 9 weken verlengt, waardoor dit de langst meegaande Kindle tot nu toe is. Maar het is ook de duurste, met een prijskaartje van £ 269,99.

Amazon Kindle Oasis (2017)

Er is een nieuwe oase in de stad, en deze keer brengt Amazon een grote verandering aan die we tot nu toe niet op deze lijst hebben gezien: het stoot de schermgrootte tot 7 inch. Hoewel de resolutie dezelfde 300dpi blijft, is de nieuwe Oasis een stuk ambitieuzer dan de 2016-versie.

De nieuwe Oasis, aangekondigd op 11 oktober, biedt IPX8-waterdichtheid, nog een primeur voor Kindle, en biedt ondersteuning voor Audible-boeken - hoewel dat ook voor sommige van de oudere modellen geldt.

Het brengt ook een welkome prijsverlaging met zich mee en biedt deze magere leeservaring voor £ 229,99 , een prijsverlaging van £ 40 ten opzichte van het vorige model. Daarvoor krijg je ook 8 GB opslagruimte (met 32 GB als optie), wat meer ruimte betekent voor al die audioboeken.

Het heeft nu ook adaptieve frontverlichting.

Amazon Kindle Paperwhite (2018)

In 2018 kondigde Amazon een nieuw model van de Kindle Paperwhite aan, dat werd geleverd met een helderder scherm en een vlakker scherm van rand tot rand. Het had ook ondersteuning voor Bluetooth om audioboeken af te spelen via de Audible-service van Amazon met een koptelefoon.

Andere hoogtepunten van deze Paperwhite waren een rubberen antislip achterkant en een vleugje IPX8-waterdichtheid. Het resultaat was een steviger en betrouwbaarder leesapparaat dat ook nog eens prettig voor het oog was en ook nog eens geweldig in gebruik.

De Paperwhite uit 2018 had ook een mooi zuinig batterijgebruik met maar liefst zes weken gebruik tot de beschikking van de gebruiker. Hoewel we ontdekten dat dat grotendeels afhing van hoeveel je het gebruikte.

We waren onder de indruk van dit model en hoewel het voor de meeste mensen het model was dat ze moesten kiezen.

Amazon Kindle Oasis (2019)

De Kindle Oasis van 2019 is ontworpen als het ultieme leesapparaat met een groot 7-inch display dat de voorkant van het apparaat domineerde.

Het ontwerp van deze Kindle Oasis omvatte meer LEDs voor verbeterde helderheid, automatische helderheid en waterdichtheid.

Dit model bleef ook tevreden met een verbeterde levensduur van de batterij, die ook wel zes weken kon duren. We vonden dat de Kindle Oasis van 2019 een geweldig pakket was. Het was misschien wel de duurste Kindle van die tijd, maar het was ook de beste Kindle tot nu toe.

Amazon Kindle Kids-editie (2019)

De Amazon Kindle Kids Edition kwam in 2019 uit in de vorm van een 6-inch instapmodel Kindle, specifiek gericht op kleine mensen.

De Kids Edition werd geleverd met een jaarabonnement op Fire for Kids Unlimited (ook bekend als FreeTime Unlimited) om kinderen zonder veel gedoe gemakkelijk toegang te geven tot aan hun leeftijd aangepaste inhoud. In feite is dit apparaat het leesgerichte alternatief voor de Fire Tablets voor kinderen van het bedrijf.

Vreemd genoeg is de Kids-editie niet gelanceerd met waterdichtheid, wat een vergissing lijkt op een apparaat dat op kinderen is gericht, maar het kwam wel met een garantie van twee jaar.

Een efficiënte batterij, een scherm dat goed genoeg oplicht om s nachts te lezen en de toevoeging van de gratis toegang tot content maakten deze zeker aantrekkelijk.

Geschreven door Chris Hall. Bewerken door Adrian Willings.