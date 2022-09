Amazon Kindle Scribe is de eerste Kindle waarop je kunt schrijven

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Amazon heeft zijn eerste Kindle eReader aangekondigd met een eigen stylus.

De Kindle Scribe lijkt veel op een reMarkable in die zin dat je op het scherm kunt schrijven.

Het heeft een 10,2-inch niet-verblindend E Ink scherm met 300ppi - dezelfde resolutie als het nieuwe instapmodel Kindle of de Paperwhite. Het touchscreen maakt het ook mogelijk dat afbeeldingen over de hele breedte passen, van rand tot rand.

Naast het werken als een normale Kindle, om eBooks te lezen op gekocht en/of gedownload uit de Kindle Store, kun je ook werken op de Scribe - inclusief documenten die er vanuit Microsoft Word naar toe worden gestuurd (na een software-update die in 2023 komt).

Schrijven op de Kindle Scribe is vergelijkbaar met schrijven op papier, dus je kunt ook snel aantekeningen maken, waarbij Amazon beweert dat het is alsof je post-its op het scherm zet.

Er is een front-light om het apparaat ook 's nachts of bij weinig licht te gebruiken. En, het kan lange tijd gebruikt worden, want het is lichter dan een tablet, met een dikte van slechts 5,8 mm.

Het is vandaag beschikbaar voor pre-order, op tijd voor de feestdagen vanaf 339 dollar in de VS, 329,99 pond in het VK.

Klanten in de VS krijgen ook een abonnement van vier maanden op Kindle Unlimited. Daarmee krijg je zonder extra kosten toegang tot vele duizenden eBooks, kranten en stripboeken.

Er zijn drie opslagmogelijkheden - 16GB, 32GB en 64GB - en twee verschillende styluspennen - Basic en Premium. Beide zijn even gevoelig, maar de Premium-versie heeft ook een digitale gum aan de bovenkant en een aanpasbare sneltoets.

Geschreven door Rik Henderson.