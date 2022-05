Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Verschillende Kindle eBook readers zullen in augustus de toegang tot de Amazon-winkel verliezen, waarna gebruikers geen nieuwe eBooks meer zullen kunnen kopen met het apparaat zelf.

Gebruikers hebben inmiddels e-mails van Amazon ontvangen waarin wordt uitgelegd om welke Kindles het gaat.

De Kindles die vanaf augustus geen toegang meer zullen hebben tot de online winkel zijn:

Kindle (2e generatie) Internationaal

Kindle DX internationaal

Kindle toetsenbord

Kindle (vierde generatie)

Kindle (5e generatie)

U zult geen e-mail hebben ontvangen, tenzij u een van de bovenstaande items aan uw Amazon-account heeft gekoppeld.

De reden waarom deze ongekende stap is genomen is onduidelijk. Good E-Reader suggereert dat het een TLS (Transport Layer Security) probleem zou kunnen zijn. Amazon is misschien niet in staat om die apparaten te upgraden naar de nieuwste TLS-specificaties voor online privacy. Dat is echter slechts speculatie op dit moment.

In werkelijkheid zullen deze apparaten niet in staat zijn om rechtstreeks eBooks te kopen, maar gebruikers zullen ze kunnen kopen op de website van hun plaatselijke Amazon-winkelier en ze automatisch op een oudere Kindle laten laden met behulp van de knop "bezorgen aan" op de pagina.

Bestaande eBooks op een van de getroffen Kindles zullen ook geïnstalleerd blijven.

Als u uw Kindle wilt upgraden, kunt u hier onze handige gids over de nieuwste Kindle-modellen van Amazon raadplegen.

Geschreven door Rik Henderson.