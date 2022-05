Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Amazon zal later in 2022 eindelijk EPUB-ondersteuning toevoegen aan zijn Kindle-familie van e-readers.

EPUB is al vele jaren het populaire formaat voor andere eBook lezers, maar Amazon heeft er altijd voor gekozen om het niet te ondersteunen om de een of andere reden. Nu heeft het bevestigd dat het bestandstype binnenkort zal worden toegestaan bij gebruik van een Send to Kindle-app op pc, Mac of via een Chrome-browser.

Met sommige Android-apps kun je ook bestanden overzetten via Send to Kindle door de deelknop te gebruiken.

Als alternatief kunt u bestanden via e-mail naar uw Kindle ereader sturen. Elke Kindle heeft een uniek e-mailadres en je kunt bestanden naar je apparaat doorsturen door ze bij een speciale e-mail te voegen.

Alle EPUB's die naar een Kindle worden gestuurd, moeten vrij zijn van DRM om te kunnen werken.

Terwijl EPUB-ondersteuning wordt toegevoegd, verwijdert Amazon helaas de mogelijkheid om MOBI- en AZW-bestanden naar een Kindle over te zetten.

Bestaande documenten en eBooks in die bestandstypen die al op je machine zijn opgeslagen blijven werken, maar je zult niet langer de Send to Kindle apps of documentservice kunnen gebruiken om nieuwe documenten op je reader te zetten.

"MOBI is een ouder bestandsformaat en zal de nieuwste Kindle-functies voor documenten niet ondersteunen," legt Amazon uit.

Geschreven door Rik Henderson.