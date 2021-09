Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Amazon heeft de laatste hand gelegd aan hun nieuwste reeks Kindle- apparaten en de ster van de show is de Kindle Paperwhite Signature Edition van de vijfde generatie, die voor het eerst USB-C zal bevatten op een Kindle-apparaat, een groter scherm 6,8-inch scherm, Qi draadloos opladen en een optie voor warme achtergrondverlichting om het in lijn te brengen met Amazons veel luxer geprijsde Kindle Oasis- aanbod van $ 279 / £ 229.

De drie nieuwe apparaten zijn allemaal geclassificeerd onder de Paperwhite-familie: de nieuwe Kindle Paperwhite, de Kindle Paperwhite Signature Edition en de Kindle Paperwhite Kids Edition. Hoewel er niet veel is om de drie apparaten van elkaar te scheiden, zijn de verschillen als volgt.

De standaard $ 139 Kindle Paperwhite wordt geleverd met slechts 8 GB opslagruimte en geen draadloze oplaadmogelijkheden, terwijl de duurdere $ 189 Signature Edition vier keer zoveel opslagruimte (32 GB) en Qi draadloos opladen biedt.

Volgens de Kids-editie verkoopt Amazon in feite een standaard Paperwhite met de toevoeging van een kleurrijke, kindvriendelijke hoes met een verlengde garantie van twee jaar, waarbij het bedrijf beweert dat ze het apparaat zullen vervangen. kind erin slagen om het te breken.

Interessant is dat Amazon schijnbaar de traditionele mobiele modellen die doorgaans worden aangeboden heeft gedumpt, in plaats daarvan ervoor heeft gekozen om alle drie de apparaten alleen wifi te maken.

In ieder geval staan de lancering van alle drie de nieuwe Kindle Paperwhites gepland op 27 oktober in de Verenigde Staten en op 10 november in het VK.