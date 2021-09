Amazon Kindle krijgt een nieuwe interface - maar welke modellen komen in aanmerking?

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Amazon heeft aangekondigd dat het tijd en energie blijft steken in het vernieuwen van de leeservaring op zijn populaire Kindle-e-bookreaders . De nieuwste update is ontworpen om de navigatie intuïtiever te maken.

De verandering van de interface is groot en zou een behoorlijk groot verschil moeten maken voor de manier waarop je door verschillende delen van de interface van je Kindle-lezer navigeert. Een grote verandering is dat Amazon de toegang tot standaardinstellingen veel meer zal gaan vergelijken met het gebruik van een smartphone.

Met de nieuwe update geeft een pijl boven aan het scherm aan dat er een nieuwe vervolgkeuzelijst is. Dus je veegt naar beneden en je komt bij een paneel met snelle schakelaars voor zaken als vliegtuigmodus, Bluetooth, handmatige synchronisatie, het pictogram Alle instellingen en een schuifregelaar voor schermhelderheid.

Daarnaast komt er een nieuwe balk onderaan die het heel gemakkelijk maakt om te schakelen tussen Thuis en Bibliotheek, of ervoor te kiezen terug te duiken in je huidige boek. Deze nieuwe interface komt als onderdeel van de Kindle 5.13.7 firmwareversie-update.

Later dit jaar introduceert Amazon in een verdere update ook nieuwe Home- en Library-schermen die het veel gemakkelijker maken om de boeken die je in je bibliotheek hebt en de boeken die je recentelijk hebt gelezen, te sorteren en te filteren.

Amazon heeft gezegd dat de update de komende weken zal worden uitgerold. In wezen zijn alle modellen die sinds 2015 zijn uitgebracht, opgenomen in de software-opknapbeurt.

De gemakkelijkste manier om erachter te komen welke Kindle je hebt, is door naar de identificatiepagina van Amazon te gaan . Vergelijk het uiterlijk met dat van u en noteer ook de beschikbare opslagruimte.

Als je wilt weten hoeveel opslagruimte je hebt, tik je op Instellingen op de startpagina van je Kindle en vervolgens op Alle instellingen. Selecteer nu "Apparaatopties" en vervolgens "Apparaatinfo". Hier ziet u uw "beschikbare ruimte". Vergelijk dat met de beschikbare opslagopties in de Amazon-identificatielijst en - samen met het visuele uiterlijk - zou het het model dat u bezit moeten verfijnen.

Een andere manier om dit zeker te weten, is door via een browser in te loggen op Amazon in uw regio en nu op het vervolgkeuzemenu accounts en lijsten in de rechterbovenhoek te tikken. Kies nu voor "uw inhoud en apparaten beheren". Tik op "Apparaten" en je zou een "Kindle" -optie moeten zien. Als je daarop klikt, worden de Kindle-lezers weergegeven die aan je account zijn gekoppeld.

Controleer eerst welke versie van het besturingssysteem u gebruikt door Instellingen > Alle instellingen > Apparaatopties > Apparaatinfo te openen. Als er onder de firmwareversie "Kindle 5.13.7" staat, gebruik je al het nieuwste besturingssysteem. Als er iets anders staat, gebruik je oudere software.

Het is vermeldenswaard dat je Kindle zichzelf automatisch up-to-date houdt wanneer hij is verbonden met wifi, maar als je zelf op een update wilt controleren, open je Instellingen > Alle instellingen > Apparaatopties > Geavanceerde opties > Werk je Kindle bij.

Als deze optie grijs is, betekent dit dat je het niet kunt doen en de gemakkelijkste manier van handelen is om gewoon te wachten tot de nieuwe software uit zichzelf over-the-air arriveert.

Als je daarvoor niet geduldig genoeg bent, is er een handmatige installatiehandleiding op de Amazon-site die je helpt bij het installeren door de Kindle op je computer aan te sluiten en de nieuwste software handmatig naar de interne opslag van je Kindle te slepen en neer te zetten.