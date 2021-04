Hoe u uw Kindle zover krijgt dat deze kunst van boekomslagen weergeeft

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Amazon heeft een functie ingeschakeld die waarschijnlijk populair zal worden. In plaats van alleen willekeurige afbeeldingen weer te geven wanneer het scherm in stand-by staat, kun je nu de omslag laten zien van het boek dat je aan het lezen bent.

Dankzij het E Ink-display houdt de Kindle een afbeelding vast wanneer hij in slaap valt - en nu kun je de omslag van het boek dat je aan het lezen bent selecteren om weer te geven, in plaats van die stapel pennen of oude zetkit.

Het is een geweldige manier om je eraan te herinneren wat je aan het lezen bent, maar ook om je terug te trekken in die aangrijpende roman waar je halverwege bent.

Het is eenvoudig om de albumhoes weer te geven, maar je hebt een compatibele Kindle en de nieuwste versie van de Kindle-software nodig, die op het moment van schrijven niet in alle regios beschikbaar is.

Compatibele modellen: Kindle (8e, 10e generatie), Kindle Paperwhite (7e, 10e generatie), Kindle Oasis (8e, 9e, 10e generatie) en Kindle Voyage (7e generatie). De gemakkelijkste manier om het apparaattype dat je hebt te vinden, is via je Amazon-account hier.

Je hebt ook een Kindle zonder advertenties nodig, want het is duidelijk dat de lockscreen-afbeelding zou vervangen waar de advertenties naartoe zouden gaan.

Als je aan al deze criteria voldoet, ga dan naar instellingen> alle instellingen> apparaatopties en je zou de optie moeten hebben om omslag te tonen bovenaan de pagina.

Als het eenmaal is ingeschakeld, neemt het de kunst van het boek dat u leest over, of dat nu de nieuwste prijswinnaar is die de moeite waard is, of dat schuldige genoegen dat u op de gratis lijst in Prime Reading vond.

Geschreven door Chris Hall.