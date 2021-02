De donkere modus van Kindle inschakelen

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - De donkere modus is momenteel een enorme trend, waarbij telefoons en laptops de afgelopen jaren de donkere modus zijn gaan aanbieden. Dat geldt ook voor apps en websites - en de Kindle is geen uitzondering.

De Amazon Kindle biedt in feite al jaren de omgekeerde modus aan, maar is pas recentelijk verhuisd om de donkere modus op sommige apparaten aan te bieden - en daarbij de naam veranderd in "donkere modus" zodat mensen weten wat het is.

Allereerst moet je ervoor zorgen dat je een ondersteunde Kindle hebt. Momenteel bevat de lijst:

De donkere modus is echt een van de toegankelijkheidsfuncties, maar er is een snelle instelling om deze in te schakelen.

Zorg ervoor dat je Kindle de nieuwste software gebruikt (5.13.4 op het moment van schrijven). Tik vanuit een boek op bovenaan het scherm en klik op het instellingenpictogram. Als u zich op het startscherm bevindt, vindt u het bovenaan de pagina. Er verschijnt een selectie pictogrammen, waaronder de donkere modus. Tik om het in of uit te schakelen.

Het is zo simpel. Onthoud dat omdat de Kindle een verlichtingssysteem aan de voorkant gebruikt, je nog steeds het verlichtingsniveau of de kleurtemperatuur kunt wijzigen (als je die opties hebt), hoewel met minder witruimte op de pagina het effect hiervan drastisch wordt verminderd.

Je kunt de optie voor de donkere modus ook vinden in instellingen> toegankelijkheid> zwart-wit omkeren.

Om de software op je Kindle bij te werken, ga je naar instellingen> apparaatopties> geavanceerde opties> update je Kindle.

Veel leesplezier!

Geschreven door Chris Hall.