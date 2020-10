Amazon Kindle-deals: Oasis krijgt £ 70 korting, Basic Kindle krijgt £ 25 korting

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Amazon is Prime Day begonnen met kortingen voor een aantal van zijn producten. Als je een Kindle wilt kopen, kun je genoeg besparen.

Amazon geeft korting op een paar van de Kindle-modellen, en hier is hoe alle Kindle-deals uiteenvallen:

• Kindle Oasis (2019) nu £ 159,99 (bespaar £ 70): de nieuwste Oasis is waterdicht, heeft een aanpasbaar licht aan de voorkant en verandert van kleur naargelang de kamer. Het is slank, licht en heeft ook een 7-inch scherm, groter dan de andere Kindles. Het is een eersteklas leeservaring. Klik hier om deze deal te zien.

• Kindle (2019) nu £ 44,99 (bespaar £ 25): de standaard Kindle is verre van standaard en biedt frontverlichting die vroeger veel meer kostte, een batterijduur die weken meegaat en toegang tot duizenden Kindle-boeken. Bekijk deze deal hier.

• Kindle Paperwhite 8GB (2018) nu £ 79,99 (bespaar £ 40): de Kindle Paperwhite is de volwassen Kindle, die frontverlichting biedt, maar ook waterdicht maakt om je te beschermen bij het zwembad. Het heeft ook tweemaal zoveel opslagruimte als de standaard Kindle, wat geweldig is als je Audible-boeken wilt downloaden. Zie de Paperwhite-deal.

• Kindle Kids Edition nu £ 54,99 (bespaar £ 45): de Kindle Kids Edition neemt de standaard Kindle, voegt een hoes toe en geeft je een jaar lang toegang tot Amazon Kids +, zodat je kind genoeg te lezen heeft. Het heeft ook een garantie van 2 jaar. Bekijk deze deal hier.

Naast alleen kortingen op de Kindles zelf, zijn er ook bundelaanbiedingen voor de Kindle Oasis, inclusief hoesjes in een reeks kleuren en laders, waarmee je tot £ 100 kunt besparen !

Deze deals lopen via Prime Day , dus je hebt maar 2 dagen om ze vast te leggen.

Geschreven door Chris Hall.