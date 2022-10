Deze Simpsons x Adidas Stan Smith collab is meme goud.

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Liefhebbers van fijne Twitter memes zullen dol zijn op deze The Simpsons x Adidas Stan Smith collab met niemand minder dan meme heer Homer Simpson zelf.

De mensen van Adidas zijn geen vreemden voor The Simpsons tie-ins, maar deze met Homer Simpson is bijzonder cool. Niet alleen staat de naam van de man in gouden letters op de zijkant van de schoen zelf, maar het heeft ook een hommage aan misschien wel de meest beruchte Twitter meme van allemaal - Homer Simpson achteruit in een groene struik.

De meme wordt vaak gebruikt wanneer mensen iemand proberen af te beelden die om wat voor reden dan ook naar de achtergrond probeert te verdwijnen, maar dat is iets wat je absoluut niet zult doen met deze speciale Stan Smith sneakers aan. Ze mogen dan wit zijn, maar dat vleugje groen en geel op de hiel zorgt ervoor dat ze echt opvallen. Er zit groen op de tong, compleet met een afbeelding van Homer Simpson zelf. Hij staat onder het Adidas en Stan Smith artwork.

Er is weinig echt bekend over deze sneakers buiten wat je hierboven op Instagram ziet gedeeld. Er is tot nu toe geen officiële aankondiging geweest, dus we weten helaas niet wanneer ze in de verkoop gaan of hoeveel ze gaan kosten.

Wel weten we dat we absoluut een paar van deze dingen aan onze collectie moeten toevoegen. We weten zeker dat jij dat ook wilt.

