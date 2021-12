Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Square Enix en Marvel hebben een volledige collectie op Guardians of the Galaxy geïnspireerde sneakers geplaagd met Adidas .

De collectie wordt in 2022 gelanceerd en bevat zes schoenen die zijn geïnspireerd op de personages uit de franchise.

Star-Lord krijgt er zelf twee, terwijl Gamora, Drax, Groot en Rocket elk één model krijgen.

"Een belangrijk uitgangspunt voor het ontwerp van elke sneaker waren de unieke visuele aanwijzingen van elk van de personages - of het nu gaat om de stiksels op het leren jack van Star-Lord, het aardse kleurenpalet van Groot of de onmiskenbare tatoeages van Drax," zei Adidas senior designer James Liu, in een persbericht van Square Enix .

"Van daaruit wilden we verschillende design-ontdekkingselementen invoegen die hielpen het verhaal van elk personage verder tot leven te brengen. Door het allemaal samen te brengen in de collectie zijn unieke betekenaars voor deze originele kijk op Guardians of the Galaxy als een Super Hero-team - met bijpassende inlegkruisjes, ophanglabels, labels en verpakkingen."

De schoenen die gekozen zijn voor de collectie zijn als volgt:

Star-Lord - Forum Hi 84 en Forum Mid

Gamora - ZX 2K Boost 2.0

Drax - Ozelia

Groot - NMD R1

Rocket - ZX 1K Boost

Er is een goede reeks silhouetten opgenomen voor verschillende smaken en we zijn onder de indruk van de subtiele details.

Marvel heeft een volledig interview met James Lui uitgebracht dat hier te vinden is . Er is nog geen woord over prijzen of beschikbaarheid, maar we raden aan om goed in de gaten te houden, want deze release zal zeker een hit worden bij Guardians of the Galaxy-fans overal.