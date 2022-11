Eufy SmartTrack Link is een goedkoper alternatief voor Apple's AirTag

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Accessoiremaker eufy heeft een item tracker aangekondigd die aansluit op Apple's Find My network, maar die minder kost dan de AirTag van het bedrijf zelf.

Hoewel de Apple AirTag voor veel mensen het favoriete voorwerp is, is hij niet perfect. Om te beginnen is hij met $29 niet goedkoop en is er geen eenvoudige manier om hem op dingen aan te brengen zonder er een ander accessoire voor te kopen. De eufy SmartTrack Link lost beide problemen in één klap op.

Ten eerste is er de prijs. De eufy SmartTrack Link is verkrijgbaar voor slechts $19,99, wat aanzienlijk minder is dan Apple's first-party tracker. De tweede oplossing is eigenlijk een gat. Dat gat betekent dat u uw item tracker gemakkelijk kunt bevestigen aan zo ongeveer alles, geen extra accessoire nodig.

Verder zijn alle AirTag functies aanwezig en correct. De koppeling met Apple's Zoek mijn netwerk betekent dat je de app op al je Apple apparaten kunt gebruiken om dingen terug te vinden, en je krijgt ook dingen als waarschuwingen wanneer je je item achterlaat. Gebruik de eufy Security-app en je krijgt andere functies zoals de mogelijkheid om het item met anderen te delen en waarschuwingen naar je telefoon te sturen, zelfs als deze in de stille modus staat.

Oh, en het werkt ook met Android.

Het geheel wordt gevoed door een standaard CR2032 batterij, net als de AirTag. Alles bij elkaar is het moeilijk om iets tegen dit kleine ding in te brengen. Het is nu te bestellen in de Verenigde Staten, maar de internationale beschikbaarheid lijkt momenteel een probleem. Hopelijk verandert dat snel genoeg.

Geschreven door Oliver Haslam.