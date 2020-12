Currys PC World Black Friday mislukt en ziet dat sommige klanten niet krijgen waarvoor ze hadden betaald

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Currys PC World heeft toegegeven dat een storing op de website betekende dat sommige klanten niet de Black Friday-deals kregen die ze zouden moeten hebben.

In een BBC-stuk dat het probleem voor het eerst belichtte, zei Currys dat het klachten "van geval tot geval" zou moeten behandelen.

In een verklaring per e-mail naar Pocket-lint zegt Currys echter dat het de Black Friday-prijzen zal respecteren voor alle bestellingen die zijn bevestigd en vervolgens zijn geannuleerd. Als u hier last van heeft, dient u na de spoed contact op te nemen met de klantenservice van Currys.

Het probleem draagt bij aan klachten rond de verkoopdatum van de PlayStation 5 in het VK, waar Currys een wachtrij van meer dan 100.000 mensen opbouwde om zich om te draaien en te zeggen dat de pre-order "in de wacht" stond voordat hij uiteindelijk tweette dat dit niet het geval was. hebben een voorraad.

De verklaring die we hebben ontvangen luidt: "We houden rekening met promotieprijzen voor elke klant die een bestelling heeft geplaatst tussen 25 november en 1 december en een e-mailbevestiging van de aankoop heeft ontvangen, maar de bestelling heeft geannuleerd. Als we niet op voorraad zijn voor hun artikel naar keuze geven we de klant 10% korting op een soortgelijk product. "

Aangezien veel Black Friday-producten vaak end-of-line zijn, kunnen er in plaats daarvan veel kortingen van 10 procent worden aangeboden,

Currys zegt dat het probleem is opgetreden als gevolg van een storing in de namiddag op Black Friday: "We kunnen bevestigen dat transacties met cadeaubonnen en sommige Order & Collect-aankopen werden beïnvloed, maar levering aan huis niet. Elke klant die met een cadeaubon betaalde, kreeg geld gestort woensdag 2 december om 20.00 uur weer volledig terug.

"De klanten van wie Order & Collect-aankopen waren geannuleerd, werden zo snel mogelijk op de hoogte gebracht en konden hun bestelling hetzelfde weekend vervangen en toch profiteren van onze Black Friday-promoties."

Geschreven door Dan Grabham.