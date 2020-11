Bosch snoerloze tuingereedschap krijgt tot 40 procent korting bij Amazon UK

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Het is niet echt het seizoen ervoor, maar er zijn momenteel uitstekende deals voor eersteklas draadloze Bosch-tuintoestellen bij Amazon UK. Besparingen zijn tot 40 procent, afhankelijk van de deal waarvoor u kiest.

Dus of je nu vooruit denkt aan de lente of de voorhaag op tijd moet snoeien om familieleden in je kerstbubbel te hebben, deze Bosch snoerloze tuinaanbiedingen zijn voor jou.

Bosch Rotak 34 R elektrische roterende grasmaaier - nu £ 78,49, bespaar £ 51,50 (was £ 130): 1300 W motor zorgt voor een betrouwbaar maairesultaat in lang of nat gras, maaidiameter 34 cm, stapelbare grasopvangbak. Hoogte aanpassing.Zie de Bosch-grasmaaierdeal bij Amazon UK

Bosch snoerloze heggenschaar AHS 50-20 LI - nu £ 89,60, bespaar £ 55,40 (was £ 145): snoerloze heggenschaar met zaagfunctie (speciale tanden aan de voorkant van het blad), bladbeschermer en universele power-for-all accu pak. Zie de deal met Bosch-heggenscharen bij Amazon UK

Bosch ALB 36 LI draadloze bladblazer - nu £ 151,49, bespaar £ 65,17 (was £ 216,66): werk overal met maximale mobiliteit en variabele snelheid. Zie de Bosch-bladblazer-deal bij Amazon UK

Bosch Shredder AXT Rapid 2200 - nu £ 146, bespaar £ 59,81 (was £ 205,81): werk overal met maximale mobiliteit en variabele snelheid. Zie de Bosch-shredderdeal bij Amazon UK

Geschreven door Dan Grabham.