(Pocket-lint) - BenQ Zowie heeft draadloze versies aangekondigd van zijn populaire gamingmuizen, de EC-serie.

Net als hun bedrade tegenhangers, zal de nieuwe EC-CW serie beschikbaar zijn in drie maten voor verschillende handgroottes en gripstijlen.

BenQ zegt te hebben gewacht met het uitbrengen van draadloze versies totdat het bedrijf er zeker van was dat ze bestand waren tegen transmissie-interferentie - iets dat cruciaal is voor competitief spel.

Daarom worden deze draadloze modellen geleverd met een zelfstandige draadloze ontvanger en een verbeterde antenne aan de punt van de muis.

De draadloze ontvanger fungeert ook als oplaadstation, en de muizen bieden tot 70 uur speeltijd per oplaadbeurt.

De kern van de EC-CW-serie wordt gevormd door de gewaardeerde PixArt 3370-sensor, een populaire keuze bij FPS-liefhebbers.

Qua esthetiek houdt Zowie het simpel met een matzwarte afwerking en een IntelliMouse-geïnspireerd asymmetrisch ergonomisch ontwerp.

Het merk zegt dat het sportwetenschappelijke studies heeft gebruikt om te bevestigen dat de vorm van de EC zorgt voor een comfortabelere vinger- en onderarmhouding, wat betekent dat je langer kunt gamen met minder vermoeidheid.

Het zegt ook dat de draadloze modellen zeer vergelijkbaar zijn in gewicht en een soortgelijk klikgevoel hebben als hun bedrade tegenhangers, waardoor het gemakkelijk aan te passen is als je voorheen het bedrade model gebruikte.

Klinkt geweldig, toch? Er zit een klein addertje onder het gras, en dat is de prijs. Met $149,99 kosten de EC-CW muizen meer dan het dubbele van hun bedrade broers en zussen. Of deze draadloze vrijheid de prijs waard is, kan alleen jij beslissen.

Geschreven door Luke Baker.