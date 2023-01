Het echte thema van CES 2023 is alternatieve realiteiten

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - De CES - de Consumer Electronics Show - neemt een belangrijke plaats in op de jaarlijkse kalender. Het is het grootste tech-evenement, het heeft wereldwijde betekenis en het geeft aan wat we het komende jaar van de consumententechnologie kunnen verwachten.

Maar wat belangrijker is, het geeft ons een beeld van de stemming in alle sectoren die betrokken zijn bij de wereld van de consumententechnologie. Deze barometer van de technologie overstijgt de eenvoudige afbakening van een enkele productcategorie en is interessanter dan de producten zelf.

De openingskeynote dit jaar was voor BMW. Veel commentatoren zeggen al jaren dat de CES een autoshow aan het worden is (terwijl de traditionele autoshows moeite hebben om hun aantrekkingskracht te behouden), maar dit is echt een misverstand. De Consumer Electronics Show wordt geen autoshow: auto's worden consumentenelektronica.

De lancering van de BMW i Vision Dee kadert CES 2023 perfect in. Zeker, er zit een auto onder die van kleur veranderende buitenkant, het idee van een Mixed Reality slider in je auto, om je dieper in een soort Tron-achtige alternatieve realiteit te brengen, is misschien wat ver gezocht. Maar een deel van de technologie die deze conceptauto mogelijk maakt, zal in 2025 tot leven komen.

Dat Arnold Schwarzenegger deel uitmaakte van BMW's keynote, die de hoofdrol speelde in Paul Verhoevens klassieker Total Recall uit 1990, is prachtig poëtisch omdat het in wezen de premisse schetst voor de alternatieve realiteitservaringen waar we naartoe racen.

CES 2023 biedt ons ook de eerste kans om de PSVR 2 te ervaren. De next-gen VR-headset van PlayStation is op 22 februari 2023 gelanceerd en biedt een grafisch rijke, heerlijk meeslepende en bemoedigend soepele ervaring die, als hij genoeg content krijgt, echt een hausse aan VR-entertainment zou kunnen veroorzaken - na vele valse starts.

Het grootste nadeel van de PSVR 2 is wanneer je probeert de echte wereld binnen te laten. Je kunt op een knop tikken voor passthrough, waarbij je de frontcamera's gebruikt om je te laten zien wat er in de fysieke wereld te zien is. Maar dit is niet zo goed - het is korrelig en zwart-wit. Dat is begrijpelijk als de focus ligt op de virtuele wereld in plaats van de fysieke.

Wil je een betere mixed reality-ervaring, dan is de HTC Vive XR Elite absoluut iets voor jou. Licht in gewicht en vrij van draden, het indrukken van de knop op deze headset te trekken in de fysieke wereld geeft je een scherpe en volle kleuren gemengde werkelijkheid. Tijdens het testen van de Vive XR Elite pakte ik mijn camera en kon ik de handmatige instellingen aanpassen en door de menu's navigeren, zodat de demoman een paar foto's van mij kon maken - een buitenaardse ervaring.

De kwaliteit van deze videopassthrough is belangrijk omdat HTC zich sterk richt op mixed reality, waarbij het virtuele naadloos wordt vermengd met het fysieke.

De voortdurende fusie van digitale en fysieke ervaringen gaat de komende jaren bepalen en dat wordt weerspiegeld in veel van de producten die ons opvielen op CES 2023, niet alleen de hierboven genoemde.

L'Oreal past technologie toe op make-up - Fifth Element anyone? - terwijl Asus 3D terugbrengt op laptops en de 57-inch Odyssey Neo van Samsung zo breed en zo gebogen is dat je content je bijna opeet.

De terugtrekking van de mensheid in virtuele werelden is begrijpelijk wanneer de echte wereld de afgelopen jaren een horrorshow heeft opgediend. De versnelling die het gedwongen isolement met zich meebracht, maakte digitale interacties tastbaar en essentieel.

De ontluikende metaverse beleeft misschien een existentiële crisis - niet geholpen door cryptobroers die de metaverse gebruiken als instrument voor alternatieve valuta en NFT's - maar CES 2023 versterkt alleen maar dat we ons op deze alternatieve realiteit als toekomst storten.

De rol van de technologie vanaf dit punt is ervoor te zorgen dat onze alternatieve realiteit van de toekomst zo toegankelijk, inclusief en meegaand is als nodig is.

Het leveren ervan als een glorieuze sci-fi film, is het deel waar we allemaal van zullen genieten.

Geschreven door Chris Hall.