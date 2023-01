Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Gait-Tech is misschien niet een bedrijf waar je tot nu toe van gehoord hebt, maar als je iemand bent die graag hoge hakken draagt, is het er zeker een om op je radar te zetten.

Op CES 2023 onthulde het Italiaanse bedrijf wat het beweert de eerste ingebouwde inlegzool voor hoge hakken te zijn om ongemak te onthullen en blessures te voorkomen.

Geïnteresseerd? Wij ook, dus we controleerden de hakken met de technologie op de show in Las Vegas. Dit is wat we te weten zijn gekomen en hoe de inlegzool is ontworpen.

Hoe werkt de Gait-Tech inlegzool?

De Gait-Tech biomechanische voorziening is geïntegreerd in de binnenzool van schoenen met hoge hakken tijdens de productie en is ontworpen om "het comfort van schoenen met hoge hakken te verhogen".

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

Volgens het bedrijf is de oplossing gebaseerd op 30 jaar onderzoek en werkt zij door "de druk op de middenvoet te herverdelen om een gezondere en stabielere gang te bieden wanneer de voet verticaal in plantairflexie staat".

Door de impact te dempen, zouden hakken die de oplossing gebruiken comfortabeler moeten zijn zonder dat het ontwerp in het gedrang komt, omdat het in de zool verborgen zit.

In welke schoenen zit de Gait-Tech inlegzool?

De Gait-Tech ingebouwde inlegzool maakte zijn debuut op CES 2023 in schoenen ontworpen door de Italiaanse schoenontwerper Diego Dolcini, die eerder werkte met merken als Gucci, Balmain, Dolce & Gabbana en Ermenegildo Zegna.

Er was een hofschoen met de technologie erin verwerkt, evenals een strappy schoen in lakzwart en lakblush. Het is hopelijk nog maar het begin van dit potentieel baanbrekende apparaat.

De technologie van Gait-Tech kan - in theorie - in elke schoen worden geplaatst, of die nu van Zara of Christian Louboutin is, zo werd ons verteld. Maar omdat het in de productiefase wordt toegepast, moet het bedrijf natuurlijk vanaf het ontwerp aan boord zijn, want dit is geen oplossing die achteraf kan worden ingebouwd.

Dat betekent dus dat als je al een paar Louboutin's hebt waar je dol op bent, ze niet comfortabeler worden door de oplossing van Gait-Tech erop aan te brengen. De enige manier om de technologie momenteel te ervaren is in de Diego Dolcini-ontworpen hakken.

Werkt de Gait-Tech inlegzool oplossing?

Wij probeerden op CES 2023 een paar Diego Dolcini hakken met bandjes en de Gait-Tech oplossing en we zullen niet liegen, we waren aangenaam verrast door het comfort.

Dit zou echt een baanbrekende oplossing kunnen zijn voor liefhebbers van hakken. Als je naar het afgewerkte paar hakken kijkt, weet je niet dat de in-sole technologie erin zit, maar als je ze aantrekt, is het comfort en de demping zeker merkbaar.

Het gevoel is een beetje alsof je Scholl's Party Feet draagt, maar omdat de technologie in de zool is ingebouwd, verschuift hij helemaal niet en reageert hij beter op je voet als je loopt.

Hoewel je nog steeds ongemak kunt voelen als je het paar met bandjes langere tijd draagt, waar de bandjes over de voet lopen, merkten we zeker een aanzienlijk verschil zodra we de schoen aantrokken in vergelijking met andere soortgelijke hakken die we bezitten. Toen we rondliepen, tintelde er niets en er was heel weinig druk op de ballen van onze voeten.

We zouden graag zien hoe we ons na een uur of twee voelden om het effect van de oplossing van Gait-Tech echt te meten, maar het belangrijkste is misschien dat we de schoenen met bandjes graag nog een tijdje hadden gedragen om het te weten te komen.

We zullen moeten afwachten hoe de technologie van Gait-Tech aanslaat om te zien hoeveel impact ze kan hebben voor liefhebbers van hakken, maar het is een veelbelovende stap naar een oplossing om ongelooflijke schoenen net zo fantastisch te laten aanvoelen als ze eruit zien.

Geschreven door Britta O'Boyle.