De veelzijdige M11S draagbare muziekspeler van FiiO brengt high-res audio naar uw zak.

(Pocket-lint) - FiiO heeft een nieuwe high-res draagbare audiospeler aangekondigd, de M11S, die een veelzijdige aanpak biedt om je muziek te verbeteren, hoe je er ook naar luistert.

Naast de standaard 3,5mm hoofdtelefoonaansluiting zijn er ook 2,5mm en 4,4mm gebalanceerde hoofdtelefoonuitgangen, evenals een speciale line-out. De M11S ondersteunt ook draadloze connectiviteit - met LDAC, aptX HD en LHDC compatibiliteit, niet te vergeten AirPlay en DLNA streaming.

De M11S gebruikt dubbele ES9038Q2M DAC-chips, elk één voor het linker- en rechterkanaal. Voeg dit bij FiiO's nieuw ontwikkelde versterkercircuit en je hebt ondersteuning voor audiobestanden tot 384kHz/DSD256 en de belofte van ongelooflijke muzikaliteit.

Het moet ook krachtig zijn. Onder een standaard 32-ohm belasting bedraagt het gebalanceerde vermogen 670mW, met een van de laagste ruisniveaus - de ruis die het apparaat zelf maakt - van alle draagbare muziekspelers, van slechts 1,9uV. Dat is 62% lager dan de vorige generatie.

MQA ondersteuning is aan boord, wat betekent dat Tidal gebruikers gemakkelijk gebruik kunnen maken van dankzij de M11S draait Android 10. Andere streaming apps, zoals Qobuz, Apple Music of Spotify, kunnen natuurlijk ook gedownload worden, en een globale SRC bypass betekent dat je bit-perfecte weergave krijgt, zonder beperking.

De laatste paar trucs van de M11S omvatten de mogelijkheid om hem te gebruiken als een USB DAC - aangesloten op uw laptop om de interne DAC te omzeilen voor de superieure DAC van de M11S - als een Bluetooth-versterker in uw hifi-installatie, om streamingpotentieel toe te voegen aan een offline systeem, of om draadloos muziek te ontvangen van Apple-apparaten via AirPlay. Helemaal niet slecht...



De batterij van de M11S heeft een levensduur van 14 uur, plus een multi-touch HD-scherm van vijf inch en 32 GB interne opslagruimte. Er is ook een microSD kaartslot met ondersteuning voor maximaal 2TB kaarten.

Het beste nieuws is dat je niet hoeft te wachten om hem in handen te krijgen. De M11S is nu verkrijgbaar voor £489/$499.

Geschreven door Verity Burns.