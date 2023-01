Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - L'Oréal gebruikt de Consumer Electronic Show (CES) vaak om nieuwe prototype-apparaten te onthullen waaraan het heeft gewerkt en die zijn doorgaans uitstekend qua ideeën. Voor 2022 kwamen die apparaten in de vorm van de Colorsonic en Coloright.

Voor 2023 heeft het bedrijf zichzelf misschien wel overtroffen. De twee op CES onthulde prototypes komen in de vorm van Hapta en Brow Magic. We hebben van beide demo's gezien, en terwijl Hapta - een robotische make-up applicator - zeer indrukwekkend was in actie, is het Brow Magic apparaat dat ons over de streep heeft getrokken.

Wat is L'Oréal's Brow Magic en hoe werkt het?

De Brow Magic van L'Oréal is een elektronische applicator voor het thuis aanbrengen van wenkbrauwmake-up. Hij is ontworpen om perfecte wenkbrauwen te creëren zonder dat daar verschillende producten of potloden voor nodig zijn, zonder dat het tijd kost of meer extreme ingrepen zoals microblading of tatoeage.

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

Brow Magic is ontwikkeld in samenwerking met Prinker - een bedrijf dat gespecialiseerd is in geprinte, niet-permanente tatoeages. Het elektronische, handzame apparaat heeft 2.400 kleine spuitmondjes en maakt gebruik van printtechnologie met een printresolutie tot 1.200 druppels per inch (dpi).

Om een exacte wenkbrauwvorm te creëren die het apparaat vervolgens op je gezicht print, moet je eerst de Brow Magic app gebruiken die gebruik maakt van L'Oréal's Modiface AR technologie om je gezicht te scannen en aanbevelingen te doen.

Zodra je gezicht is gescand, kun je uit de aanbevelingen de gewenste vorm, de dikte en het effect kiezen.

Het is mogelijk om de aanbevelingen aan te passen, zoals langer of korter kiezen, en de gewenste kleur te selecteren. Nadat je je keuze hebt gemaakt, is het aanbevolen om de Brow Magic primer te gebruiken en vervolgens het Brow Magic apparaat over je eerste wenkbrauw te bewegen en het apparaat in een enkele, vegende beweging over de wenkbrauw te bewegen.

Hoe zijn de resultaten van L'Oréal's Brow Magic en hoe is het in actie?

We werden getrakteerd op een demo van de L'Oréal's Brow Magic en het is een spelbreker om geweldige wenkbrauwen te krijgen als je normaal gesproken niet weet wat je doet. Wenkbrauwen kunnen iemands look drastisch veranderen, maar het is niet altijd makkelijk om uit te vinden wat je eigenlijk moet opvullen, of wat de beste vorm of stijl wenkbrauwen zijn voor je gezicht.

De Brow Magic app scant een gezicht snel en geeft binnen een minuut aanbevelingen, dus als we zeggen snel, dan is dat ook echt snel. In ieder geval sneller dan wanneer je je vertrouwde wenkbrauwpotlood pakt om je wenkbrauwen te tekenen en te vervagen.

Maar de Brow Magic maakt het creëren van perfecte wenkbrauwen zo ongelooflijk eenvoudig. Zeker, er zijn mensen die geweldig zijn in het in kaart brengen van wenkbrauwen voor zichzelf en anderen, zoals degenen die getraind zijn in HD Brows bijvoorbeeld, maar voor degenen die daar geen training in hebben, doet de Brow Magic al het harde werk voor je.

Op basis van onze demo tijdens CES 2023 is de Brow Magic zeer eenvoudig in gebruik en zijn de resultaten uitstekend. We gebruikten het niet op ons gezicht - in plaats daarvan werd het op een arm getekend, maar de penseelstreken van de gecreëerde wenkbrauw waren zeer gedetailleerd.

Er wordt gezegd dat de resultaten van de Brow Magic de hele dag blijven zitten, of tot twee dagen als je de Brow Magic Primer gebruikt, en dat je ze kunt verwijderen met normale make-up remover. We konden dit element niet testen, maar de ervaring van begin tot eind en het resultaat is zeker geweldig.

Hoeveel kost L'Oréal's Brow Magic en wanneer is het verkrijgbaar?

De L'Oréal Brow Magic zal verkrijgbaar zijn voor 149 tot 199 dollar. De definitieve prijs is nog niet bevestigd, maar dat is nog steeds een toegankelijke prijs voor de technologie.

L'Oréal heeft gezegd dat het ernaar streeft het apparaat voor het einde van 2023 in de VS uit te brengen. Naar verluidt komt het in 2024 naar Europa, dus perfecte brows zijn hopelijk niet al te ver weg van bereik. In de tussentijd gaan we door met ons vertrouwde potlood, maar we zullen het geweldig vinden om dit apparaat uiteindelijk te zien verschijnen en het goed uit te testen.

Geschreven door Britta O'Boyle.