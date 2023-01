Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

LAS VEGAS (Pocket-lint) - L'Oréal heeft op de Consumer Electronics Show (CES) in Las Vegas een aantal nieuwe prototypes aangekondigd, waaronder een handheld gerobotiseerde make-uptoepasser met de naam Hapta, en een elektronische make-uptoepasser voor de wenkbrauwen voor thuisgebruik met de naam Brow Magic.

Brow Magic is ontworpen om thuis perfecte wenkbrauwen aan te brengen, zonder de noodzaak van meerdere producten, tijd of extremen zoals micro blading. Het lijkt erop dat het apparaat kan helpen een perfecte wenkbrauw in kaart te brengen op basis van je natuurlijke wenkbrauwen en gelaatstrekken voor degenen die micro blading of semi-permanente make-up overwegen.

Het apparaat zou de eerste handzame, elektronische wenkbrauwmake-upapplicator zijn die gebruikers in enkele seconden een precieze wenkbrauwvorm biedt. Het gebruikt de Modiface AR-technologie van het bedrijf om je gezicht te scannen en aanbevelingen te doen voor micro blading, micro-shading of filler effecten.

Om het apparaat te gebruiken, open je de L'Oréal Brow Magic app en scan je je gezicht met de Modiface brow reader. Vervolgens selecteer je de gewenste vorm, dikte en effect en breng je de L'Oréal Brow Magic primer aan op je wenkbrauwen. Vervolgens beweeg je de printer in een enkele, vegende beweging over de wenkbrauw en breng je een topcoat aan om de look te fixeren.

L'Oréal beweert dat het resultaat van Brow Magic de hele dag blijft zitten en gemakkelijk kan worden verwijderd met een standaard make-up remover.

Ondertussen onthulde het bedrijf ook Hapta - een handheld gerobotiseerd make-uptoestel voor mensen met een beperkte mobiliteit van handen en armen.

L'Oréal, dat gedurende zes jaar is ontwikkeld door onderzoekers, wetenschappers en ingenieurs, zegt dat de sleutel tot het apparaat wordt gevormd door een combinatie van ingebouwde slimme bewegingsbesturing en aanpasbare hulpstukken. Hapta biedt gebruikers een volledig bewegingsbereik, meer gebruiksgemak bij het openen van verpakkingen en precisie bij het aanbrengen van bijvoorbeeld lippenstift, waarvoor een vaste hand nodig is.

L'Oreal's Hapta-nivelleringsapparaat zal in 2023 bij Lancôme, dat eigendom is van L'Oréal, worden getest, eerst met een lippenstiftapplicator en in de toekomst met andere make-uptoepassingen, aldus het bedrijf. Brow Magic zal naar verwachting ook in 2023 op de markt komen, maar er zijn nog geen prijzen of details bekendgemaakt.

Geschreven door Britta O'Boyle.