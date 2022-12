Last van condensatie? De Karcher Window Vac kan de oplossing zijn.

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - De Karcher Window Vac leek misschien een overbodig accessoire voor thuis, maar nu de temperaturen dalen en de energiekosten stijgen, kiezen veel mensen ervoor hun huis minder te verwarmen.

Dat, in combinatie met het goed gesloten houden van ramen en deuren om warmteverlies te beperken, betekent minder ventilatie - waardoor veel meer mensen te maken krijgen met condensatie op hun ramen.

Na verloop van tijd kan die condensatie leiden tot schimmelvorming, beschadiging van kozijnen, vensterbanken en schilderwerk of zelfs het pleisterwerk. Dat vocht aanpakken is dus belangrijk. Dat weten we, want het overkomt ons ook.

Karcher raamontstopper De Karcher Window Vac zuigt het vocht van elk vlak oppervlak en slaat het op in zijn interne tank. Aanbieding bekijken

De Karcher Window Vac kan een gemakkelijke technische oplossing zijn om een deel van het probleem aan te pakken. Natuurlijk is het beter om kamers te luchten om het vocht te laten ontsnappen, maar met het Karcher-apparaat kunt u eenvoudig de condens wegzuigen en veel van dat vocht kwijtraken.

De Karcher Window Vac is echt eenvoudig te gebruiken. Na het opladen druk je op de knop en ga je met de zuigkop over het raam, waarna de condens in het reservoir wordt gezogen. Als de tank vol is, hoeft u hem alleen maar te legen en hij is weer klaar voor gebruik.

Het is een snelle en gemakkelijke manier om condensatie aan te pakken zonder dat u zich hoeft bezig te houden met doorweekte doeken om alles op te dweilen. Een snelle beweging 's ochtends of 's avonds over uw ramen vermindert de hoeveelheid water die er nog op staat.

Het is handig om in de badkamer te laten liggen en gewoon te pakken en u zult al snel merken dat u drogere ramen hebt, in plaats van toe te kijken hoe de schimmel groeit. Het is ook heel geschikt voor het opruimen van gemorste vloeistof in de keuken op harde oppervlakken, of als onderdeel van uw raamreinigingsroutine het hele jaar door.

Reken op een prijs van ongeveer £40.

Geschreven door Chris Hall.