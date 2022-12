Nacon introduceert de MG-X Pro game controller voor iPhone

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Nacon heeft een nieuwe versie van zijn MG-X Pro controller aangekondigd, en deze is ontworpen voor iPhone-gebruikers.

Als u niet bekend bent, de Nacon MG-X Pro is een split-stijl game controller die uw telefoon in het midden houdt, wat resulteert in een vormfactor verwant aan de Nintendo Switch of Valve Steam Deck.

De Android-versie van de MG-X Pro werd eerder dit jaar uitgebracht en is een populaire keuze gebleken bij mobiele gamers.

Hij heeft een ergonomische greep zoals je die op een traditionele controller vindt, maar een betere balans in de hand dan wanneer je je telefoon erop klemt, het is zowat het beste van twee werelden.

De MG-X Pro is een officieel gelicenseerde Xbox controller, ontworpen voor gebruik met cloud streaming op Game Pass Ultimate. Bij aankoop krijg je een maand gratis toegang tot Game Pass Ultimate, zodat je het kunt uitproberen.

Nu kunnen ook iPhone-gamers meedoen, de nieuwe versie heeft een officiële Made For iPhone-certificering van Apple, dus je kunt er zeker van zijn dat hij goed werkt met iOS.

Hij maakt verbinding via Bluetooth 5.0 en is compatibel met een groot aantal iPhone-modellen die teruggaan tot de 6S en inclusief de dikke iPhone 14 Pro Max.

De controller biedt 20 uur batterijduur per lading, en laadt op via een meegeleverde USB-C-kabel als de batterij leeg is.

Het heeft een asymmetrische Xbox-stijl lay-out en knop markeringen, zodat Xbox-gebruikers zich thuis voelen.

De Nacon MG-X Pro voor iPhone is vandaag verkrijgbaar voor €120 / $99,99.

Geschreven door Luke Baker.