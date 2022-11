Je kunt de echte 1989 Batmobile kopen als je $1,5 miljoen hebt...

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Heb je ooit gewenst dat je je eigen Batmobiel kon bezitten? Waarschijnlijk wel, en nu kun je er een uit de film van 1989 bezitten - voor 1,5 miljoen dollar.

Het gebeurt niet elke dag dat je de kans krijgt om een stuk auto- en filmmemorabilia te bezitten, maar nu is je kans om een van de beste gadgets te bezitten. De Batmobiel uit 1989's Batman en 1992's Batman Returns is te koop.

De auto zelf is ontworpen door illustrator Julian Caldow en vervolgens gebouwd door John Evans en zijn SFX-team in de Pinewood Studios in Engeland. Maar het is slechts een prop auto en hoewel hij kan rijden, is zijn elektrische motor beperkt tot maximaal 30mph.

Dat betekent niet dat dit ding niet cool is. De auto komt met een werkende vlammenwerper en haak lanceerders, dat is meer dan kan worden gezegd voor uw auto.

Degenen die zich afvragen waar de auto de afgelopen 30 jaar is geweest, zullen geïnteresseerd zijn in het feit dat hij nu wordt verkocht door een particuliere verzamelaar, maar voordat zij hem ophaalden, stond hij in het New Jersey Six Flags park en werd hij gebruikt als rekwisiet voor een Batman-achtbaan. Dat is nogal een val uit de gratie, maar je kunt hem nu een goed tehuis geven - voor een prijs.

De Batmobile staat te koop bij Classic Auto Mall voor 1,5 miljoen dollar en daar kun je terecht voor meer foto's van wat zeker de boeken in zal gaan als een van de meest iconische auto's uit de filmwereld.

Geschreven door Oliver Haslam.