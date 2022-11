Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Zhiyun is vooral bekend om zijn assortiment camerastabiliserende gimbals, maar nu heeft het zijn zinnen gezet op de professionele verlichtingsmarkt.

Het merk heeft twee nieuwe producten geïntroduceerd, de Fiveray M40 zaklamp en de Fiveray F100 stoklamp.

De M40 is een zaklamp met een indrukwekkend vermogen van 40W en 14.000 lux. Zhiyun zegt dat zaklampen van vergelijkbaar formaat doorgaans slechts tussen de 5 en 13W vermogen bieden, dus dit ding is serieus helder.

Bovendien heeft het een regelbare kleurtemperatuur die instelbaar is tussen 2700K en 6200K zonder strobing. De Fiveray M40 belooft een CRI van 96+ en een TLCI van 97+.

De F100 is een veel groter stokvormig apparaat en biedt volledige RGB-verlichtingsregeling. Het kan 20.708 lux leveren bij een piekvermogen van 100W.

Zhiyun zegt dat de F100 vijf keer meer LED-chips gebruikt dan zijn concurrenten voor een ultraheldere en naadloze lichtopbrengst.

De F100 stick light kan worden gemonteerd in Zhiyun's eigen mount of op een statief of lichtstatief voor een verscheidenheid aan filmscenario's.

Optionele accessoires zullen beschikbaar zijn om het licht vorm te geven, waaronder een diffuser en een rasterbevestiging.

De Fiveray M40 kost £99 / $99 / €119 en de F100 kost £249 / $249 / €299. Beide producten zijn verkrijgbaar vanaf 7 december 2022.

Het merk zal een inleidende buy-one-get-one-free aanbieding doen bij geselecteerde retailers waaronder Amazon, B&H en de Zhiyun website.

Geschreven door Luke Baker.