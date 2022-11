De NT-USB+ microfoon van Rode wordt gelanceerd met functies van de volgende generatie

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Rode heeft bekendgemaakt dat het zijn legendarische NT-USB vernieuwt met nieuwe functies, waaronder niet alleen een condensatorcapsule van studiokwaliteit, maar ook een interne DSP (Digital Signal Processor) voor geavanceerde audioverwerking.

De NT-USB+ heeft een ultra-low-noise, high-gain Revolution Preamp samen met geavanceerde audio processing aangedreven door APHEX.

Dit geeft de plug-and-play USB-microfoon toegang tot verschillende effecten en instellingen die hem nog beter laten klinken. Dat omvat een compressor, noise gate en de legendarische Aural Exciter en Big Bottom effecten via RØDE Central en RØDE Connect.

Rode zegt dat de NT-USB+ een alles-in-één oplossing is voor het vastleggen van professioneel geluid, met een compact en draagbaar ontwerp dat hem ideaal maakt voor een reeks gebruikers, waaronder muzikanten, podcasters, streamers en meer.

De studio-grade condensator capsule en strak cardioïde polair patroon zorgt voor heldere audio-opname en een professioneel geluid. De ingebouwde pre-amp geeft je ook toegang tot hoge resolutie 24-bit/48kHz analoog-naar-digitaal conversie voor superieure helderheid.

Rode CEO Damien Wilson sprak over de nieuwe lancering:

"Met de NT-USB+ zetten we een nieuwe standaard. We hebben de vormfactor en functionaliteit die het origineel tot zo'n succes maakten behouden en verschillende nieuwe functies geïntroduceerd, waarbij we geavanceerde technologie hebben geïntegreerd voor de volgende golf van makers. Plug-and-play USB-audio heeft nog nooit zo goed geklonken."

De Rode NT-USB+ biedt plug-and-play compatibiliteit met Mac en Windows computers maar werkt ook met zowel Android als iOS smartphones. De hoofdtelefoon is voorzien van zero-latency monitoring via een 3,5mm jack en heeft ook een hoog vermogen.

Geschreven door Adrian Willings.